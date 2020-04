Xiaomi lance le Redmi Note 9, un alléchant smartphone abordable

En même temps que le lancement mondial du Redmi Note 9 Pro, Xiaomi a lancé aujourd’hui le Redmi Note 9 pour les marchés mondiaux. La Redmi Note 9 est le quatrième modèle de la série « Redmi Note 9″, qui comprend déjà le Redmi Note 9S, le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9 Pro Max.

Le prix du Redmi Note 9 est de 199 dollars pour la variante avec 3 Go de mémoire vive (RAM) et 64 Go de stockage interne et de 249 dollars pour la variante avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il est disponible en trois coloris, Forest Green (vert), Polar White (blanc) et Midnight Grey (gris).

Pour commencer, le Redmi Note 9 présente une conception en polycarbonate, contrairement aux variantes Pro, qui sont en verre. C’est un pas en arrière par rapport à son prédécesseur, mais c’est logique si vous voulez réduire le prix d’un smartphone. Comment faire la différence entre le Redmi Note 9 et ses homologues Pro ? Il y a deux avantages évidents. Le plus simple est le trou dans l’écran. Il se trouve au centre sur le Redmi Note 9 Pro alors que le Redmi Note 9 a un trou en haut à gauche. Deuxièmement, l’emplacement du capteur d’empreintes digitales est également très révélateur. Il est placé sous la quadruple caméra, à l’arrière et non sur le bord.

Du côté des spécifications, le Redmi Note 9 dispose d’un écran de 6,53 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels, un ratio 19.5:9 et une protection en verre Corning Gorilla Glass 5. Il est alimenté par un processeur MediaTek Helio G85, une puce octa-core cadencée à 2 GHz. Il est doté d’un port pour carte micro SD permettant une extension jusqu’à 512 Go de stockage.

Il convient de noter que c’est le premier smartphone à être alimenté par le processeur MediaTek Helio G85 gravé en 8 nm.

Quadruple caméra

Pour la photo, le Redmi Note 9 dispose d’un bloc de caméra à quadruples capteurs photo de forme carrée avec une combinaison d’un capteur primaire Samsung GM1 de 48 mégapixels avec un objectif à ouverture f/1,79, un capteur secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle à ouverture f/2,2, un capteur de 2 mégapixels avec un objectif macro à ouverture f/2,4 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il est doté d’une caméra frontale de 13 mégapixels.

Le Redmi Note 9 est livré avec Android 10 et la surcouche MIUI 11, et il loge une énorme batterie d’une capacité de 5 020 mAh avec une charge allant jusqu’à 18 W. Les dimensions du smartphone sont de 162,3 x 77,2 x 8,9 mm et il pèse 205 g.

Pour les fonctions de connectivité, il y a un port double SIM, du Wi-Fi 802,11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, NFC (en option), un port USB Type-C, un blaster infrarouge (IR) et une prise casque de 3,5 mm.