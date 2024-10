Apple et Amazon s’allient : Apple TV+ disponible sur Prime Video dès octobre aux États-Unis

Bonne nouvelle pour les amateurs de streaming aux États-Unis ! Apple TV+, le service de streaming d’Apple, sera bientôt disponible en tant que chaîne sur Prime Video aux États-Unis. Cette intégration, prévue pour la fin du mois, pourrait bien séduire les utilisateurs Android, qui n’ont toujours pas accès à une application Apple TV+ dédiée.

Apple TV+ rejoindra d’autres offres de streaming telles que Paramount+, (WBD) Max et AMC+ en tant que service complémentaire par abonnement pour les membres de Prime Video.

Pour 6,99 euros par mois, le même prix que l’abonnement direct à Apple TV+, les abonnés Prime Video pourront accéder à l’ensemble du catalogue Apple TV+, incluant des séries populaires comme Severance et Ted Lasso, sans avoir à changer d’application.

L’absence d’application Apple TV+ pour Android a longtemps été un frein pour les utilisateurs de ce système d’exploitation. L’intégration d’Apple TV+ à Prime Video leur permettra enfin de profiter des contenus Apple sur leurs smartphones et tablettes Android.

Avec l’ajout de la couverture exclusive par Apple de la Major League Soccer et des matchs de Major League Baseball du vendredi soir, les abonnés à Prime Video se verront proposer davantage de sports, ce qui renforcera l’attrait global du service de télévision en ligne d’Amazon. Bien que les titans de la technologie soient considérés comme des entreprises rivales dans une certaine mesure, ils sont d’existants partenaires.

Apple TV+ et Prime Video : Une stratégie gagnant-gagnant pour Apple et Amazon

Cette collaboration permettra à Apple d’élargir sa base d’abonnés en s’appuyant sur la popularité de Prime Video et de ses chaînes. Pour Amazon, l’ajout d’Apple TV+ renforce l’attractivité de son offre de streaming et lui permet de proposer un catalogue de contenus encore plus diversifié.

L’intégration d’Apple TV+ à Prime Video s’inscrit dans une tendance à la convergence des services de streaming, à l’instar des offres groupées proposées par Comcast, qui incluent Netflix, Peacock et Apple TV+. Cette stratégie vise à offrir aux consommateurs une expérience de streaming plus complète et plus pratique, avec un accès simplifié à une multitude de contenus.