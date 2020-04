Withings lance son capteur Sleep Analyzer avec détection avancée de l’apnée du sommeil

Depuis quelque temps déjà, Withings figure en tête de liste des meilleurs trackers de sommeil du marché, mais cela ne l’a pas empêché d’améliorer son appareil. Lancé aujourd’hui en France, le nouveau capteur Sleep Analyzer remplacera le Withings Sleep comme son tracker de sommeil par défaut.

Le ronflement peut non seulement mettre à l’épreuve toute relation intime, mais aussi ruiner votre santé. Si vous ronflez tellement que votre respiration s’arrête, vous ne pourrez pas récupérer suffisamment dans votre sommeil. Dans le pire des cas, cette soi-disant apnée du sommeil vous rend constamment fatigué pendant la journée, augmente la pression artérielle et affaiblit le cœur à tel point que le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral augmente. Le capteur Sleep Analyzer peut donc vérifier si vous souffrez d’apnée du sommeil et d’autres problèmes de sommeil sans avoir à vous rendre dans un laboratoire du sommeil spécialisé.

En fait, le Sleep Analyzer de Withings semble presque identique au précédent modèle, mais sa capacité à détecter l’apnée du sommeil, dont souffrent jusqu’à un milliard de personnes dans le monde pendant leur sommeil, a été considérablement améliorée, ce qui rend la respiration plus difficile. Si vous pensez que cela peut provoquer des ronflements, vous avez raison. Bien que le Withings Sleep puisse détecter le bruit, il n’avait pas le même niveau de validation clinique que le Sleep Analyzer, ce qui signifie que la nouvelle version a quelques astuces de plus dans sa manche.

Comme l’ancien modèle, il s’agit d’un tracker à placer sous le matelas qui se connecte à votre réseau Wi-Fi et se branche sur une prise électrique pour fonctionner en permanence en arrière-plan. Il peut détecter quand vous êtes au lit et mesure toute une série de variables, dont vos mouvements, les niveaux de bruit, votre respiration et votre rythme cardiaque, pour déterminer le type de sommeil que vous appréciez.

Chaque matin, cela se traduit par un score numérique de sommeil sur 100 — tout ce qui est inférieur à 75 n’étant pas considéré comme une nuit de repos, qui peut être décomposé et expliqué par un simple tapotement. Cela dépend de la profondeur, de la longueur et du repos de votre nuit de sommeil. Bien que cela puisse vous sembler hors de votre contrôle, comprendre comment vous dormez est apparemment essentiel pour l’améliorer au fil du temps.

Moins de 130 euros

De plus, si vous découvrez que l’apnée du sommeil est un problème pour vous, le fait d’apporter vos données de sommeil directement à un médecin pourrait aider à accélérer ce processus. L’essentiel est que la capacité de l’appareil à détecter l’apnée du sommeil a été validée par une étude clinique menée en France et en Belgique, et qu’elle est très proche des résultats obtenus par les cliniques du sommeil.

En outre, l’intégration de IFTTT est disponible, ce qui signifie que vous pouvez facilement automatiser les routines pour commencer dès que vous sortez du lit le matin, le genre de raccourci qui peut vraiment relier une maison connectée. Le Sleep Analyzer de Withings est disponible dès aujourd’hui au prix de 129,95 euros.