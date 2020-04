Microsoft apporte des publicités à l’interface de recherche de Windows 10

Microsoft continue d’insister pour que les utilisateurs essaient son nouveau navigateur Edge basé sur Chromium, et quel meilleur endroit pour afficher une bannière à cet effet que le bureau de Windows 10 ? Tout récemment, le géant du logiciel a commencé à afficher des publicités pour le nouveau Microsoft Edge directement dans l’interface utilisateur de Windows Recherche, ainsi qu’un bouton pour télécharger le navigateur sur les appareils Windows 10.

Le 15 janvier, Microsoft a mis à disposition son navigateur Edge, basé sur Chromium. La société a annoncé qu’elle prévoit de déployer progressivement le navigateur pour les utilisateurs de Windows 10 Home et Pro au cours de quelques mois, les premiers utilisateurs à le recevoir étant les Insiders de Windows depuis les versions previews. Toutefois, les utilisateurs pourront toujours aller télécharger le navigateur manuellement s’ils le souhaitent.

En fait, la nouvelle version de Edge devient le navigateur par défaut de Windows 10 après son installation, remplaçant ainsi l’ancienne version. Cependant, le déploiement sur ces appareils se fait par étapes par Windows Update, c’est pourquoi Microsoft se tourne vers ces publicités pour accélérer l’adoption. « Obtenez le nouveau Microsoft Edge. Le nouveau Microsoft Edge a été conçu pour vous apporter le meilleur du Web », peut-on lire dans le message, selon un rapport de WindowsLatest.

Bien que vous puissiez fermer la publicité en cliquant simplement sur le bouton « X » à côté du message, il va sans dire que de nombreux utilisateurs n’aimeraient pas que Microsoft pousse plus agressivement le nouveau navigateur, d’autant plus que des bannières analogues promouvant ses propres services sont également placées dans d’autres parties de Windows 10.

Un exemple est l’application Mail, où une bannière invite les utilisateurs à télécharger et à installer la version mobile d’Outlook, qu’ils utilisent déjà l’application sur leur smartphone. Et le pire, c’est que cette publicité concernant Outlook ne peut pas être supprimée, ce qui a évidemment poussé certains à abandonner complètement l’application Mail et à passer à d’autres clients de messagerie sous Windows 10.

Une utilisation controversée ?

Il est intéressant de voir l’entreprise commencer à afficher des publicités pour le navigateur par des éléments du système d’exploitation lui-même. Avec la sortie de la mise à jour Windows 10 May 2020 Update dans le canal Release Preview et plus proche que jamais de la disponibilité générale, il est possible que l’entreprise commence à éduquer les utilisateurs sur la disponibilité de son offre et à inciter davantage de personnes à l’essayer avant qu’elle ne remplace officiellement l’ancien Edge par la version basée sur Chromium. Heureusement, les publicités dans Windows Recherche ne sont pas diffusées si les utilisateurs ont déjà installé le navigateur.

Le nouveau navigateur Microsoft Edge est disponible sur Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 et macOS, et une version Linux est également prévue. Cependant, les détails sur la date à laquelle les utilisateurs de Linux devraient obtenir la première version preview ne sont pas disponibles.