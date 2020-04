LG fournit un grand nombre d’informations sur le LG Velvet avant son annonce

Depuis longtemps LG a l’habitude de fournir des informations et des détails autour de son futur nouveau smartphone. Cette année, comme elle ne peut pas vraiment organiser un événement physique pour lancer son prochain grand projet, LG semble fortement la communication autour de celui-ci. Mais au lieu de teaser chacune des nouvelles technologies qui seront intégrées au LG Velvet, la société vient étonnamment d’en annoncer la plupart, mais pas toutes. Et ce, à plus de deux semaines du lancement du smartphone en Corée du Sud.

Bien sûr, LG a beaucoup parlé du design du LG Velvet, qui est peut-être son plus gros argument de vente de toute façon. Le nouveau design du bloc caméra « Waterdrop » — une triple caméra en forme de « goutte d’eau » — donne un aperçu assez sympa et contraste avec les disgracieux blocs rectangulaires et ronds des caméras que nous avons aujourd’hui.

En outre, LG ajoute maintenant un autre mot à la mode, « Symmetrical Ellipse », pour décrire le fond de forme ovale produit par les surfaces avant et arrière aux bords incurvés qui, selon lui, rendra le smartphone plus confortable à tenir.

LG parle maintenant plus librement du matériel que le LG Velvet apportera à la table. À part le Snapdragon 765 5G, c’est-à-dire. Un écran de 6,8 pouces au format 20.5:9 « Cinema FullVision » est à un demi-pas d’atteindre le format Cinema Wide de Sony.

Du côté de la photo, on va retrouver une configuration à triple caméra composée d’un capteur principal de 48 mégapixels avec le « Quad Binning » promet de fournir des photos décentes de 12 mégapixels dans toutes les conditions d’éclairage. À ce capteur photo s’ajoutent un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels, sans téléobjectif en vue, bien sûr.

Le double écran confirmé

Il est intéressant de noter que LG confirme également que le Velvet aura son propre accessoire à double écran, qui sera alimenté par la grande batterie de 4 300 mAh du smartphone. Elle mentionne également un stylet, mais il reste à voir de quel type il s’agira. Les deux seront vendus séparément, peut-être pour maintenir le prix le plus bas possible.

LG n’a pas encore révélé certains détails sur le LG Velvet, comme la mémoire vive et la taille de stockage, la résolution de l’écran et, surtout, le prix. Ces détails seront très probablement annoncés le 15 mai, lorsque LG lancera la première de sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme en Corée du Sud. Mais il reste encore à savoir quand elle compte le faire sur d’autres marchés.