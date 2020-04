Facebook veut toujours ruiner l’expérience de WhatsApp avec des publicités

Facebook veut absolument apporter des publicités à WhatsApp, seulement elle doit d’abord trouver un moyen de se conformer à toutes les exigences. Le plan du géant social a donc changé plusieurs fois jusqu’à présent, et après avoir cru que l’entreprise avait renoncé à diffuser des publicités sur WhatsApp, il semble que l’idée soit de nouveau sur la table.

Un rapport de The Information révèle que Facebook a toujours l’intention d’envahir WhatsApp avec des publicités et pour rendre l’expérience aussi personnalisée que possible, elle vise à s’appuyer sur les informations de toutes ses plateformes sociales pour l’ensemble.

En d’autres termes, Facebook utilisera les informations vous concernant provenant du réseau social, d’Instagram et de WhatsApp pour créer un profil personnalisé qui sera ensuite utilisé pour vous proposer des publicités plus pertinentes. La manière dont elle s’y prendra est encore une énigme pour l’instant, mais cela ne devrait pas être trop difficile techniquement étant donné que Facebook a accès à des tonnes de données vous concernant, surtout si vous utilisez déjà le réseau social et les autres services qu’il possède.

Le lancement des publicités sur WhatsApp sera certainement un tournant pour de nombreux utilisateurs, car beaucoup d’entre eux pourraient passer à des services alternatifs pour une expérience totalement propre.

S’appuyer sur son grand savoir

Telegram est actuellement le principal rival de WhatsApp, et il offre des fonctionnalités sur lesquelles Facebook travaille encore pour sa plateforme de messagerie, notamment les messages qui s’autodétruisent — en fait, cette fonctionnalité est déjà en bêta pour WhatsApp, mais une date de sortie n’est pas encore disponible.

Il reste à voir quand les publicités feront leur apparition dans WhatsApp, mais pour l’instant, il est très clair que Facebook n’a pas l’intention de renoncer à ses plans pour mieux monétiser sa plateforme de messagerie d’une manière ou d’une autre.