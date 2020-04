Le Mavic Air 2 de DJI entièrement révélé dans une énorme fuite

Le lancement officiel du DJI Mavic Air 2 est peut-être prévu pour le 27 avril, mais cela n’a pas empêché les photos du drone de fuir ici et là — les dernières nous donnent un bon aperçu de la conception du drone de milieu de gamme sous presque tous les angles. Plusieurs fuites du successeur du Mavic Air de DJI ont déjà révélé la plupart de ses caractéristiques, et maintenant ce qui semble être des photos officielles ont été postées par DroneDJ.

Les images révèlent que le Mavic Air 2 sera effectivement une version réduite de la série Mavic 2 de DJI, arrivée en août 2018. Il sera donc plus grand que le Mavic Air original de DJI, tout en restant très portable grâce à sa conception pliable.

Cette différence de taille est suggérée par la photo ci-dessous du Mavic Air 2 tenu à la main — nous ne connaissons pas encore les dimensions ou le poids exacts, mais il est sans aucun doute plus compact que ses aînés du Mavic 2.

Une meilleure caméra que son prédécesseur

Si l’on considère que le Mavic Air 2 sera moins cher que ce dernier et il disposera également d’un module photo plus petit, cela est logique. D’après le texte au-dessus de l’objectif, cette caméra aura un capteur CMOS 1/2 pouce plus grand que son prédécesseur, bien que celui-ci soit toujours plus petit que le capteur d’un pouce du Mavic 2 Pro de DJI.

Alors, que nous révèlent les nouvelles fuites ? Eh bien, il n’y a pas de capteur au-dessus, ce qui signifie que le Mavic Air 2 ne pourra pas automatiquement passer sous les branches des arbres si elles sont au-dessus du drone. Néanmoins, il sera probablement l’un des drones les plus sûrs de DJI à ce jour, grâce à ses modes de vol intelligent, l’APAS (ou Advanced Pilot Assistance Systems) et AirSense, ce dernier identifiant la position des avions et vous informant en temps réel.

Un autre petit détail que nous pouvons voir sur les images de la fuite est que le Mavic Air 2 semble avoir les hélices à dégagement rapide Low-Noise de DJI, ce qui devrait le rendre un peu plus silencieux en vol que son prédécesseur quelque peu bruyant. C’est pratique si vous voulez être un peu plus discret au décollage et à l’atterrissage.

Un prix alléchant

Un autre détail qui semble découler de la fuite est le prix du DJI Mavic Air 2 — il coûtera apparemment 799 dollars, soit le même prix que son prédécesseur lorsque ce drone est arrivé en janvier 2018. Étant donné les caractéristiques du Mavic Air 2, c’est un prix assez compétitif. Le drone sera apparemment capable de filmer en 4K à 60 fps, de prendre des photos de 48 mégapixels (probablement capturées à partir d’un capteur de 12 mégapixels), d’avoir une autonomie de vol de 34 minutes (une augmentation considérable par rapport aux 21 minutes de vol de son prédécesseur) et, surtout, d’être équipé du Ocusync 2.0, qui quadruplerait au moins la portée de 2 km du Mavic Air et augmenterait la stabilité de son signal.

Pour les débutants et les amateurs, il pourrait bien être le drone idéal pour capturer des photos et vidéos. DJI organise un événement ce lundi 27 avril à 15h30, heure française, probablement pour annoncer ce Mavic Air 2 et son tout nouveau contrôleur.