Le Galaxy Note 20 pourrait délaisser le capteur ToF et la 5G en Europe

Malgré tout ce qui se passe dans le monde, Samsung semble persévérer dans le développement du Galaxy Note 20. Les rumeurs et les rapports sur le nouveau vaisseau amiral se sont accélérés ces dernières semaines. Il arrive souvent que les nouveaux smartphones s’appuient sur les générations précédentes, en ajoutant plus souvent de nouvelles fonctionnalités ou en améliorant celles qui existent déjà. Cependant, il arrive que les entreprises doivent prendre du recul et évaluer la situation, ce qui les amène parfois à délaisser des caractéristiques au lieu d’en ajouter.

La dernière rumeur veut que le Galaxy Note 20 puisse être amputé de quelques fonctionnalités que nous avions vues par le passé. Mais, il pourrait aussi donner de l’espoir aux fans de la phablette.

Le Galaxy S20 Ultra est peut-être à la fois connu et reconnu pour être surchargé de caméras. Ils ont l’air super sur le papier, mais beaucoup les ont trouvés excessifs, avec des performances aussi bonnes, voire légèrement pires que celles des smartphones, qui en ont moins et qui coûtent aussi moins cher. Samsung envisage peut-être de réduire le nombre de ses capteurs photo, bien que celui qui est mis à l’écart pourrait s’avérer un peu controversé.

Un rapport dans un média sud-coréen laisse entendre que Samsung abandonne son capteur 3D de temps de vol ou ToF, non seulement pour le Galaxy Note 20, mais aussi pour les futurs téléphones.

Le géant coréen a estimé que le capteur, nécessaire pour permettre au smartphone de voir correctement le monde en 3D, n’est pas complètement utilisé et que les effets de portrait ou de bokeh sont possibles sans lui. Cependant, ce changement arrive ironiquement à un moment où Apple installera un tel capteur dans le prochain iPhone dans le cadre de son investissement dans la technologie de la réalité augmentée.

Pas de 5G ?

En outre, en Europe, nous pourrions avoir une sélection différente de configurations du Galaxy Note 20. Malgré le ralliement des opérateurs et des fabricants à la 5G, les pays européens pourraient uniquement obtenir des variantes uniquement LTE plus tard dans l’année. On ne sait pas encore si on aura des modèles 5G, mais la décision pourrait être fondée sur le déploiement lent et décevant des réseaux 5G en Europe.

Ce pourrait être une nouvelle décevante pour ceux qui s’attendent à ce que le Galaxy Note 20 ait tout ce que le Galaxy S20 a, mais ces changements présentent également des avantages. Au moins, en théorie, un Galaxy Note 20 uniquement doté d’une connectivité LTE avec un capteur d’image en moins pourrait coûter beaucoup moins cher qu’un Galaxy S20. Étant donné le prix plutôt controversé du Galaxy S20 Ultra, cette nouvelle pourrait également être la bienvenue.