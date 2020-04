Microsoft publie la mise à jour finale de Windows 10 May 2020 Update pour les testeurs

Microsoft vient de faire un grand pas vers la sortie de la mise à jour de Windows 10 May 2020 Update, également connue sous le nom de version 2004 ou le nom de code 20H1, sur les appareils destinés au grand public : elle a expédié la version finale au dernier lot de testeurs.

En d’autres termes, la build RTM (finale) est maintenant prête et est testée par le dernier maillon des membres du programme Windows Insider, et si tout se passe bien, le déploiement public devrait démarrer dans quelques semaines seulement.

Plus précisément, Microsoft a poussé la version 19041.207 pour les membres Insiders inscrits au canal Release Preview, un canal de test particulier qui est uniquement utilisé pour les versions les plus stables, et les mises à jour sont généralement publiées juste avant qu’une nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 soit déployée à tous.

Microsoft elle-même a confirmé qu’elle ajuste les éléments de dernière minute à la mise à jour May 2020 Update. “Nous préparons maintenant que Windows 10 May 2020 Update (20H1) et publions la version 19041.207 pour les Insiders du canal Release Preview. Nous pensons que la build 19041.207 est la version finale et nous continuerons à améliorer l’expérience globale de May 2020 Update sur les PC des clients dans le cadre de notre cadence normale de support“, déclare Brandon LeBlanc, Senior Program Manager du programme Windows Insider.

La version 2004 de Windows 10 devrait donc être mis en service pour la première vague d’appareils de production dans quelques semaines.

Un déploiement progressif

Comme par le passé, Microsoft utilisera un modèle de déploiement par étapes, ce qui signifie que tout le monde ne recevra pas la mise à jour de fonctionnalités en même temps. Cette approche permet à l’entreprise d’obtenir un retour d’information sur les potentiels problèmes du système d’exploitation et de suspendre le déploiement avant que la nouvelle version de Windows 10 ne soit proposée à un plus grand nombre de dispositifs utilisant la configuration logicielle ou matérielle concernée.

Si tout se passe bien, le déploiement d’une mise à jour de fonctionnalités de Windows 10 s’achève généralement en quelques mois seulement après que les premiers appareils de production l’ont reçu.

Des nouveautés ?

Comme la précédente mise à jour November 2019 Update, cette nouvelle mise à jour est relativement petite et comprend quelques améliorations pour Cortana et Windows Recherche. Cortana peut désormais être retiré de la barre des tâches de Windows 10, et elle inclut la possibilité de choisir entre taper ou parler à l’assistant numérique. L’interface globale a également été modifiée pour être plus conviviale. Avec cette dernière mise à jour, Microsoft a également ajouté des recherches rapides à l’interface de recherche, notamment la météo, les actualités, etc.

Windows 10 May 2020 Update présente également Windows Subsystem for Linux 2, qui comprend un noyau Linux personnalisé en interne. Cette intégration de Linux dans Windows 10 améliorera considérablement les performances du sous-système Linux de Microsoft dans Windows. Microsoft promet également de mettre à jour ce noyau par le biais de Windows Update, et il sera open source afin que les développeurs puissent créer leur propre noyau WSL et y apporter des modifications.

Je ne manquerais de vous fournir tous les changements apportés dans Windows 10 May 2020 Update dans les semaines à venir avant sa sortie générale, mais Microsoft a une liste de la plupart des changements mineurs ici.