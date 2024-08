Microsoft confirme la fin du Panneau de configuration : Place aux paramètres modernes

Le panneau de configuration est l’une des applications emblématiques de Windows, et il existe depuis la création de Windows. Cependant, avec l’ajout de l’application Paramètres dans Windows 8, et l’amélioration considérable de celle-ci dans Windows 10 et Windows 11, il n’y a pratiquement plus de raison de justifier l’existence de l’ancien panneau de configuration.

Une semaine après avoir annoncé la fin de Paint 3D, Microsoft fait de même avec le Panneau de configuration de Windows, qui sera officiellement supprimé prochainement.

Des rumeurs concernant l’annulation du Panneau de configuration circulent depuis 2011. À l’époque, on pensait que l’outil serait remplacé par les « Paramètres PC ».

Cela ne s’est pas concrétisé, les deux outils ayant coexisté pendant de nombreuses années. Puis, en 2015, un responsable de Microsoft aurait confirmé que les paramètres finiraient par remplacer le Panneau de configuration. Mais là encore, rien n’a changé et l’application est restée en place.

Aujourd’hui, Microsoft a officiellement confirmé la rumeur vieille de 10 ans par le biais d’une nouvelle page d’assistance sur les différents outils de configuration du système dans Windows 11 et Windows 10.

Qu’est-ce qui remplacera le Panneau de configuration de Microsoft ?

« Le Panneau de configuration est une fonctionnalité qui fait partie de Windows depuis longtemps. Il offre un emplacement centralisé pour afficher et manipuler les paramètres et les commandes du système. Grâce à une série d’applets, vous pouvez ajuster diverses options allant de l’heure et de la date du système aux paramètres du matériel, en passant par la configuration du réseau et bien d’autres choses encore ».

« Le panneau de configuration est en cours de suppression au profit de l’application Paramètres, qui offre une expérience plus moderne et rationalisée », écrit l’équipe de Microsoft.

Bien que le panneau de configuration soit toujours présent et accessible pour le moment, l’entreprise a demandé aux utilisateurs d’utiliser l’application Paramètres « dans la mesure du possible ». Ils écrivent que l’application a continué d’exister pour des « raisons de compatibilité et pour fournir un accès à certains paramètres qui n’ont pas encore migré… ».

Bien que l’entreprise encourage les utilisateurs à utiliser une autre application, elle a tout de même indiqué comment accéder à l’application en cas de besoin. Il est toujours possible de la rechercher dans le menu Démarrer ou de la trouver à l’aide d’un raccourci clavier.

La date exacte de son retrait n’est pas encore connue, mais ce moment marquera un changement majeur en termes d’applications, l’outil étant utilisé depuis 1985.