La Surface Go 2 vient peut-être d’être repérée sur le site de la FCC

Malgré tous les retards et les annulations qui se produisent dans le monde entier en raison de la situation liée au COVID-19, les entreprises essaient toujours de faire avancer les produits, aussi difficiles que ceux-ci puissent être. Microsoft pourrait également se préparer à annoncer des produits qui pourraient être lancés prochainement et l’un d’entre eux, une présumée Surface Go 2, a fait encore parler d’elle.

Le lancement de la Surface Go 2 de Microsoft est peut-être proche. Comme l’a remarqué Windows Latest, la Surface Go 2 est maintenant passée par la FCC avec le numéro de modèle 1927 et le nom de code EV2, ce qui laisse présager un lancement imminent. Pour être clair, le document de la FCC ne nomme pas le produit comme étant la Surface Go 2 ou tout autre produit Surface. Le « Portable Computing Device » de Microsoft est identifié par le numéro de modèle 1927 et la version EV2 du produit, qui est depuis longtemps associé au successeur de la Surface Go.

Notamment, le nom de code figurant sur la liste est conforme à de prétendues références de la Surface Go 2. Selon le listing à la FCC, l’ordinateur portable sera équipé d’une batterie rechargeable au lithium-ion-polymère qui se rechargera grâce à un adaptateur AC/DC de 15V.

Alors que nous savions déjà que ces deux nouveaux modèles fonctionneraient avec la version 64 bits de Windows 10, contrairement à sa prédécesseure Surface Go lancée avec Windows 10S (maintenant appelé mode S), nous savons maintenant qu’elle fonctionnera avec Windows 10 Pro.

Pour rappel, la Surface Go 2 est prévue pour fonctionner avec les variantes Intel Core M3 et Intel Pentium. La variante Core M3 sera dotée d’un processeur Intel Core M3-8100Y à double cœur cadencé à 1,10 GHz, une puce graphique Intel UHD 615 intégrée, de 8 Go de mémoire vive (RAM) et de 256 Go de SSD. La variante Pentium, en revanche, sera dotée d’un processeur Intel Pentium 4425Y à double cœur cadencé à 1,7 GHz, d’une puce graphique Intel UHD 615 intégrée, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 128 Go.

2 variantes

À en juger par les premiers benchmarks, le Core m3 offrira sans surprise de meilleures performances, mais la Surface Go reste un appareil d’entrée de gamme. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Microsoft a prévu de rafraîchir ses produits Surface, étant donné les circonstances actuelles dues à la pandémie du coronavirus COVID-19.

Étant donné que les lancements de produits ont généralement lieu dans les semaines qui suivent le dépôt à la FCC, on peut s’attendre à ce que Microsoft fasse une annonce sur ses plans de lancement le plus tôt possible. En outre, le prix devrait se situer aux alentours de 450 euros, comme sa prédécesseure.