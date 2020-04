Adobe lance un nouvel outil d’organisation pour Premiere Pro appelé Productions

Adobe a lancé un nouvel outil pour Premiere Pro, nommé Productions, dont l’objectif est de faciliter l’organisation d’un projet, que ce soit seul ou en équipe. Le nouvel outil arrive alors que de nombreux créatifs se retrouvent à travailler à distance de leurs collaborateurs habituels, la pandémie de coronavirus et le confinement mettant temporairement fin au travail au bureau.

Mais, ce n’est pas une fonctionnalité poussée à la hâte pour répondre attirer ceux en télétravail. En fait, cette fonctionnalité a été présentée en preview lors du Sundance, en précisant qu’elle avait été conçue en pensant aux cinéastes. Et, la firme indique qu’elle la teste sur des films récents comme « Terminator » : Dark Fate” et « Dolemite is My Name ».

Le nouveau panneau Productions offre une expérience semblable à celle de Google Drive, afin que les créatifs puissent partager plus facilement leurs ressources. Plusieurs monteurs peuvent travailler sur le même projet en utilisant un stockage local ou partagé, et tout cela apparaîtra sur un système de fichiers à l’intérieur de Premiere. Vous n’avez pas besoin d’une connexion internet pour que cela fonctionne.

Productions se présente comme un panneau à l’intérieur de Premiere, vous donnant une vue d’ensemble de tous les projets auxquels vous avez accès et des personnes qui travaillent sur chaque partie du projet. Des icônes indiquent le type d’accès que vous avez à un projet. Par exemple, si vous voyez une icône de cadenas rouge, cela signifie que quelqu’un a « verrouillé » ce projet et que vous ne pouvez donc pas y travailler, ou si vous voyez une icône de stylo vert à côté d’un projet, cela signifie que vous pouvez modifier le projet.

Les projets dans Productions sont condensés en clips, séquences et autres fichiers pertinents pour permettre une ouverture plus rapide et un gain de temps. Adobe a également indiqué que vous pouvez facilement réutiliser les fichiers de projet, de sorte que vous pouvez, par exemple, prendre des effets sonores ou des graphiques d’un précédent projet et les déposer dans un nouveau projet.

Une disponibilité aujourd’hui

Adobe estime que cette nouvelle fonctionnalité serait idéale pour les professionnels de la création qui travaillent sur des « projets complexes et de grande envergure », notamment des longs métrages ou des séries TV. Cependant, l’entreprise pense que cette nouvelle fonctionnalité pourrait contribuer à accroître la productivité et les flux de travail, quelle que soit l’ampleur du projet.

Il est à noter qu’Adobe dispose déjà d’un produit de collaboration, Teams Projects, qui fonctionne avec Premiere Pro. Alors que Productions fera partie de Premiere Pro et qu’Adobe l’inclura avec toutes les licences, Team Projects est uniquement intégré aux licences Team et Enterprise de Premiere Pro et After Affects. Pour l’instant, la société déclare que « les deux ensembles d’outils sont distincts et ne peuvent être combinés ».

Vous pouvez trouver Productions dans la dernière version de Premiere Pro, qui est sortie aujourd’hui.