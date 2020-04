Microsoft prolonge la durée de vie des anciennes versions de Windows 10 en raison du coronavirus

Microsoft offre aux administrateurs informatiques 6 mois supplémentaires de support pour certaines anciennes versions de Windows. Le géant du logiciel travaille avec les entreprises touchées par la pandémie de coronavirus COVID-19 et retarde la fin des dates d’assistance qui touchent principalement certaines versions spécifiques de Windows 10.

« Microsoft s’est fortement engagée auprès des clients du monde entier qui sont touchés par la situation actuelle en matière de santé publique », indique une déclaration de Microsoft. « En tant que membre de la communauté mondiale, nous voulons contribuer à réduire le stress auquel nos clients sont confrontés en ce moment ».

Comme de nombreux administrateurs travaillent à domicile, la mise à jour de parcs entiers d’appareils vers les nouvelles versions de Windows 10 pourrait être plus difficile. C’est donc la raison pour laquelle Microsoft prolonge donc la fin de vie de certaines versions afin de donner à chacun plus de temps pour effectuer la migration.

Microsoft prévoyait de mettre fin aujourd’hui à la prise en charge de Windows 10, version 1709 (Enterprise, Education, et IoT Enterprise), mais celle-ci a été prolongée jusqu’au 13 octobre. Windows 10, version 1809 (Home, Pro, Pro for Education, Pro for Workstations, et IoT Core) devait entrer en fin de support le 12 mai, et Microsoft a prolongé cette date jusqu’au 10 novembre. Windows Server version 1809, Configuration Manager version 1810, SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010, et Project Server 2010 obtiennent également la fin des délais de support d’environ 6 mois. Microsoft ne prévoit pas de modifier la fin du support pour Office 2010, Project 2010, Office 2016 pour Mac et Office 2013.

« En outre, nous interrompons temporairement les mises à jour des fonctionnalités initiées par Microsoft pour les éditions Home et Pro fonctionnant avec la version 1809. Le redémarrage du processus de déploiement des mises à jour de fonctionnalités initiées par Microsoft pour les appareils fonctionnant sous Windows 10, version 1809, sera considérablement ralenti et étroitement surveillé avant la date de fin de service reportée au 10 novembre 2020 afin de laisser suffisamment de temps pour un processus de mise à jour sans heurts », annonce Microsoft.

Des correctifs encore pendant 6 mois

Ces extensions seront un grand soulagement pour de nombreux administrateurs informatiques qui offrent un support aux employés travaillant à distance pendant la pandémie. Cela signifie que des correctifs et des mises à jour de sécurité continueront à être publiés pour ces anciennes versions de Windows au cours des 6 prochains mois. Microsoft affirme qu’elle reconnaît que la situation évolue et que l’entreprise « continuera à écouter ses clients » et mettra à jour la note de support en cas de changement.

En attendant, Microsoft apporte les derniers ajustements pour la nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 10, dont le lancement était initialement prévu pour le mois prochain. La société n’a pas encore annoncé de changement de date, il est donc possible que le déploiement commence comme prévu avec la première vague d’appareils en mai.