La barre de jeu Xbox (Game Bar) reçoit des widgets personnalisés et sa propre boutique sur Windows 10

La barre de jeu Xbox, alias Game Bar, est l’une de ces fonctionnalités que Microsoft a ajoutées à Windows 10 pour la connecter à la Xbox. Elle prend en charge diverses fonctionnalités et applications tierces, mais certaines d’entre elles obligent les utilisateurs à utiliser la combinaison de touches Alt + Tab en dehors de leur jeu. Aujourd’hui, Microsoft apporte un changement assez significatif à sa barre de jeu Xbox en introduisant des widgets qui s’affichent simplement en haut de n’importe quel écran, y compris celui de votre jeu.

Les joueurs sur PC seront très familiers avec l’idée de widgets, en particulier sur Steam ou d’autres lanceurs de jeux qui ont leur propre implémentation. L’avantage de la Xbox Game Bar est qu’elle est agnostique à tout éditeur ou lanceur de jeu et qu’elle est préinstallée sur tous les PC sous Windows 10. Elle prend également en charge les outils et les fonctionnalités fournis par des logiciels tels que Razer, mais qui nécessitent de passer d’un jeu à l’autre et d’une application à l’autre.

Le futur système de widgets apporte ces mêmes fonctionnalités et les place en superposition sur les jeux ou même simplement sur le bureau de Windows 10. Vous pouvez, par exemple, simplement lancer le stream avec le widget XSplit Game Caster ou modifier les paramètres de votre ordinateur avec Razer Cortex. Il y a même un widget Intel Graphics Command Center si vous vous y prenez de cette façon.

Il ne s’agit là que d’une première sélection de widgets, mais Microsoft prévoit qu’il y en aura d’autres.

Une barre de jeux idéale ?

En plus de fournir un SDK pour la barre de jeu aux développeurs, elle met également en place sa propre boutique de widgets où vous pouvez trouver et gérer ces dernières. Et vous n’aurez même pas besoin de quitter votre jeu pour vous rendre dans cette boutique. Si Microsoft peut convaincre des développeurs comme NVIDIA, Discord et bien d’autres de créer des widgets personnalisés, la barre de jeu Xbox pourrait rapidement devenir la superposition par défaut pour les jeux sur PC. Les développeurs intéressés par la création d’un widget personnalisé pour la barre de jeu Xbox peuvent accéder au SDK bêta de Microsoft sur le site de la société.

La barre de jeu Xbox est pratique, mais c’est aussi l’une des fonctionnalités de jeu les moins connues et les moins utilisées de Windows 10, peut-être précisément à cause de cet inconvénient. Microsoft espère que ce nouveau système de widgets pourra rehausser son image auprès des joueurs sur PC, non seulement en tant que fabricant d’un système d’exploitation pour PC, mais aussi en tant que plateforme de jeu à part entière.