Le Galaxy S20 avec la puce Exynos 990 est en retard sur la variante Snapdragon 865

Depuis des années, Samsung navigue entre deux processeurs pour ses smartphones, les puces Snapdragon de Qualcomm ainsi que les puces Exynos de sa propre filiale, Samsung Electronics LSI. Par le passé, la différence entre les deux puces des mêmes modèles de smartphones n’était pas si marquée, mais cet écart semble se creuser de plus en plus.

Cette année, les choses semblent avoir atteint un point culminant avec le Galaxy S20 et ses variantes Snapdragon 865 d’un côté et Exynos 990 de l’autre. D’après les benchmarks et les tests effectués par les utilisateurs, les deux modèles seraient assez éloignés l’un de l’autre en matière de performances.

Le flirt de Samsung avec deux puces semble avoir pris une tournure plutôt désagréable cette année lorsqu’il a été découvert que les smartphones Galaxy S20 vendus sur son propre marché, la Corée du Sud, étaient en fait équipés des processeurs phares de Qualcomm, société basée aux États-Unis. Les médias ont décrit la division des puces de Samsung comme ayant eu l’impression d’être humiliée par la décision de la société.

Dans une déclaration faite à SamMobile, Samsung réaffirme son engagement en faveur de ses propres puces Exynos. Elle affirme que les deux variantes ont subi les mêmes tests rigoureux et ont été soumises aux mêmes normes de qualité.

En bref, elle insiste sur le fait que les performances de ces deux produits sont égales et constantes. Ce qui, bien sûr, est le discours que l’on pouvait attendre de la firme sud-coréenne.

Un énorme écart de performances

Cependant, les benchmarks et les tests brossent un tableau complètement différent. Les données d’AnandTech ont montré comment la variante Exynos 990 du Galaxy S20 Ultra était à la traîne par rapport à son homonyme doté du Snapdragon 865. En plus de l’écart de performance, il a été constaté que la puce Exynos accélérait le GPU beaucoup plus tôt et que son mode haute performance entraînait un comportement extrêmement irrégulier.

Les consommateurs ne se plaindront peut-être pas autant s’ils ne payaient pas 1 359 euros pour un produit qui n’est peut-être pas à la hauteur. La façon dont les variantes de processeurs sont choisies en fonction de la géographie ne fait qu’empirer les choses, laissant peu de choix aux acheteurs. En France, c’est malheureusement la variante dotée du processeur Exynos que nous avons… De quoi vous faire changer d’avis ?