Les prochaines mises à jour d’iOS 13 n’apporteront aucune nouvelle fonctionnalité

Selon un rapport publié aujourd’hui, les prochaines mises à jour d’iOS 13 qui seront proposées aux utilisateurs dans les mois à venir n’apporteront aucune nouvelle fonctionnalité, car Apple souhaite se concentrer exclusivement sur la correction des bugs et l’optimisation des performances globales.

The Verifier affirme que la dernière version bêta mise à la disposition des testeurs sera la 13.4.x, ce qui signifie que la société ne prévoit pas de déployer iOS 13.5. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, il n’y a évidemment aucune confirmation, et il est donc important de prendre ces informations avec des pincettes pour le moment.

Mais le plus important, c’est que les prochaines mises à jour d’iOS n’apporteront aucune nouvelle fonctionnalité, car Apple cherche seulement à peaufiner l’expérience sur les iPhone et iPad d’ici à ce que la prochaine version majeure d’iOS arrive. En d’autres termes, iOS 14 sera la prochaine version à apporter de nouvelles fonctionnalités. Donc en attendant, ce que nous allons obtenir est un tas de correctifs de sécurité et de corrections de bugs.

C’est logique étant donné qu’Apple oriente la plupart de ses travaux de développement vers iOS 14, qui, selon le calendrier initial, est censé entrer en service en septembre pour les iPhone et iPad pris en charge. Apple devrait nous fournir une démo d’iOS 14 à la WWDC cet été. Il faut savoir que la WWDC sera un événement uniquement en ligne en raison de la pandémie de coronavirus en cours dans le monde.

Mais pour l’instant, rien n’est sûr, d’autant plus que la pandémie risque d’entraîner des retards supplémentaires.

Encore des interrogations

Apple prévoit également de lancer l’iPhone de nouvelle génération, alias iPhone 12, en septembre, mais des personnes bien informées laissent déjà entendre qu’un retard est très probable, d’autant plus que la chaîne d’approvisionnement est obligée de traiter avec des usines fermées et des employés qui ont contracté le virus.

Apple devrait également dévoiler son iPhone 9 très bientôt, peut-être autour du 15 avril.