Les smartphones de OnePlus pourraient enfin disposer d’une fonction Always-on Display

OnePlus s’est toujours vanté de sa relation plus directe avec ses clients par rapport à des leaders du secteur comme Samsung et Apple. Elle prétend toujours prendre en compte les demandes des utilisateurs, mais une chose pour laquelle ces derniers ont estimé avoir été ignorés à plusieurs reprises est la demande d’un mode Always-on Display (affichage permanent) pour leur smartphone.

Enfin, OnePlus a officiellement inscrit cette fonctionnalité d’affichage permanent sur sa feuille de route, mais il se peut que ce ne soit pas encore chose faite, selon les résultats de ses tests.

Depuis que le OnePlus 6T a retiré le voyant de notification LED de la face avant du smartphone, les utilisateurs d’un smartphone OnePlus réclament à cor et à cri que la société ajoute une fonction Always-on Display, tout comme les autres fabricants — cette caractéristique affiche des informations limitées (date/heure, notifications) lorsque le smartphone est en veille. Après tout, ses smartphones utilisent déjà la technologie AMOLED, qui consomme peu d’énergie de batterie, et les exigences techniques sont donc déjà présentes.

Cependant, OnePlus a expliqué pourquoi elle avait mis cette fonctionnalité de côté, même après avoir expérimenté l’idée. Leurs tests ont montré que la technologie AMOLED réduisait l’autonomie de la batterie du smartphone d’une à deux heures, ce qui est trop pour qu’elle ne soit pas sacrifiée, et que l’habitude des utilisateurs de vérifier constamment leur smartphone toutes les 15 minutes leur permettait de ne pas manquer des notifications importantes.

De plus, OxygenOS dispose déjà de fonctionnalités qui tentaient en quelque sorte de répondre à ce besoin, notamment le Ambient Display et le Horizon Light.

OnePlus a cédé

Cependant, les utilisateurs ne voulaient pas en entendre parler, et ils se sont rendus sur le portail Ideas de l’entreprise pour voter en faveur de cette fonctionnalité. L’idée est apparue comme la meilleure et OnePlus n’a pas eu d’autre choix que de céder. Toutefois, elle note qu’il ne sera pas simple d’ajouter cette option et qu’elle devra toujours s’assurer qu’elle répond aux normes de qualité de l’entreprise.

The top IDEA is Always-On Display. We hear you, and our OS Product team has replied: it’s on our roadmap. —OnePlus (@oneplus) March 27, 2020

Cela signifie que la fonction Always-on Display pourrait encore être absente dans la prochaine version d’OxygenOS, mais, étant donné qu’elle a déjà suscité l’espoir des utilisateurs, la société pourrait être obligée de céder. Les smartphones sont de plus en plus efficaces de nos jours et les batteries sont également de plus en plus grosses, ce qui pourrait rendre les arguments de OnePlus également discutables dans un proche avenir.