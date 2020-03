Apple veut toujours lancer l’iPhone 12 avec la 5G à l’automne

Apple est l’une des entreprises les plus durement touchées par la nouvelle épidémie de coronavirus. La société a non seulement annulé certains de ses événements technologiques, notamment la WWDC prévue pour juin, mais elle envisage également de reporter le futur iPhone 12.

Des personnes proches du dossier ont déclaré qu’il était très probable qu’Apple reporte le lancement de l’iPhone 12, et certains analystes ont même prédit que le lancement pourrait être repoussé de plusieurs mois. Dans le pire des cas, l’iPhone 12 avec ses capacités 5G pourrait être mis en service en 2021, selon certains.

Mais selon un rapport publié hier par Bloomberg, ce n’est pas ce que veut Apple. Le géant technologique basé à Cupertino n’a pas abandonné le projet de lancer l’iPhone 12 avec support 5G à l’automne.

Et à première vue, ce plan ambitieux pourrait bien fonctionner, puisque Foxconn, qui est le plus grand fournisseur d’Apple, revient lentement à des niveaux de production normaux après la fermeture de ses usines en raison de l’épidémie de coronavirus.

Et avec le rétablissement de Foxconn, on peut espérer que la production de l’iPhone 12 ne sera pas affectée, d’autant plus que la fabrication de l’appareil devait de toute façon démarrer en été. En d’autres termes, Apple espère que l’impact de la production sera très réduit au point qu’un retard ne soit pas nécessaire.

La lutte pour la chaîne d’approvisionnement

Mais alors que Foxconn revient lentement à la normale, le plus grand défi pour Apple est sa collaboration avec le reste des fournisseurs, qui sont également durement touchés par la pandémie. Certaines usines sont toujours fermées et, comme le coronavirus COVID-19 se répand de plus en plus dans les pays, il est possible que leurs activités soient également touchées.

Le lancement du nouvel iPhone 9, souvent qualifié comme l’iPhone SE de seconde génération, a déjà été touché par la pandémie, puisque l’appareil devait être mis en service en mars. Aucune précision n’est maintenant disponible quant au moment où il pourrait être lancé et disponible pour le grand public.