Le démontage d’iFixit du MacBook Air (2020) est décevant

Il y a une semaine, Apple a dévoilé un nouveau modèle de MacBook Air. Après des années de plaintes concernant le clavier papillon présent sur de nombreux MacBook modernes, Apple l’a finalement remplacé par le Magic Keyboard du MacBook Pro de 16 pouces.

Comme pour toutes les nouvelles sorties d’Apple, iFixit a mis la main sur un de ces nouveaux MacBook Air, et l’a soumis à un démontage pour voir quels autres nouveaux éléments pourraient se cacher à l’intérieur de la machine.

Ce démontage d’iFixit est un peu différent de ce que nous avons l’habitude de voir, peut-être parce que l’épidémie de coronavirus a incité beaucoup de gens à travailler à la maison. Quelle que soit la raison, le démontage d’iFixit a été à la hauteur, et il commence par la célébration par l’équipe du fait que le mécanisme de clavier papillon gênant n’est plus là.

iFixit affirme que l’intérieur du nouveau MacBook Air semble « familier », bien qu’il signale de nouveaux ajouts, tel qu’un dissipateur de chaleur plus grand au-dessus du processeur du MacBook. Il faut toutefois noter la nouvelle configuration des câbles du trackpad. « Là où l’année dernière les câbles du trackpad étaient coincés sous la carte logique, ils peuvent maintenant être débranchés à tout moment — ce qui signifie que le trackpad peut être retiré dès que le capot arrière est retiré », a écrit iFixit.

Mieux encore, il n’est plus nécessaire de retirer la carte logique pour remplacer la batterie.

De bonnes nouvelles quand même

Il semble donc logique que quelque chose d’aussi simple que le changement de câbles sur le trackpad puisse être très utile pour les réparations courantes. La batterie et les haut-parleurs d’ailleurs sont même assez faciles à retirer puisqu’ils sont maintenus en place par des bandes adhésives — bien qu’iFixit aurait préféré voir des vis plutôt que de la colle.

Bien que ce démontage ait certainement apporté de bonnes nouvelles, le MacBook Air a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être considéré comme un ordinateur facilement démontable par le bricoleur du dimanche. iFixit attribue à l’ordinateur portable une note de réparabilité de 4 sur 10, en louant le nouveau cheminement des câbles du trackpad et la conception modulaire de certains des composants, tout en soulignant le fait que le clavier est toujours intégré dans le top case et que le SSD et la RAM sont soudés en place.

N’oubliez pas de vous rendre sur iFixit pour lire le démontage complet.