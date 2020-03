Slack dévoile une grande refonte, avec une interface plus personnalisable et simplifiée

Le populaire service de communication Slack est sorti aujourd’hui avec une grande mise à jour qui comprend une nouvelle barre de navigation, une barre latérale plus personnalisable avec des sections déroulantes imbriquées de type dossier, des raccourcis améliorés, et bien plus encore. La mise à jour commence aujourd’hui.

Slack a partagé les détails de sa mise à jour majeure aujourd’hui dans un article de blog. « Dans l’ensemble, ces améliorations facilitent l’utilisation de Slack, l’adaptent à leur mode de fonctionnement et permettent d’accéder à des outils essentiels », a déclaré Slack dans son article.

Le service est devenu une partie intégrante de nombreuses entreprises au fil des ans, et plus encore pendant la pandémie du coronavirus qui voit plus d’employés que jamais travailler à domicile. L’objectif de cette mise à jour était de rendre Slack plus facile à utiliser, plus adaptable et de mettre les outils essentiels à la portée des utilisateurs.

Parmi les nouvelles fonctionnalités et les changements, on peut citer la navigation dans les canaux et d’effectuer des recherches dans toute votre organisation grâce à une nouvelle barre de navigation, de découvrir les principales conversations, les fichiers, les applications et bien d’autres choses encore — tout cela dans la partie supérieure de votre barre latérale, de commencer un message de n’importe où grâce à un nouveau bouton d’édition pratique.

En outre, la nouvelle version de Slack permet d’organiser les canaux, les messages et les applications en sections personnalisées et repliables (vous savez, comme des dossiers), et d’agir rapidement avec vos applications grâce à des raccourcis.

Voici un petit coup d’œil au nouveau Slack :

Un déploiement progressif

Le déploiement commence aujourd’hui et se poursuivra au cours des prochaines semaines, a déclaré Slack, grâce à l’augmentation du travail à distance. L’aspect et la convivialité de Slack seront améliorés pour tous les utilisateurs, tandis que seuls les utilisateurs payants pourront organiser les canaux, les conversations et les applications en sections.

En octobre, Slack a déclaré qu’elle comptait 12 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur sa plateforme, tout en citant également un « engagement profond » comme preuve de sa pénétration significative du marché et de son avantage sur son plus grand rival, Microsoft Teams.