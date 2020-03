Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft pour se consacrer à la philanthropie

Dans une annonce faite vendredi, Microsoft a révélé que le co-fondateur de la société, Bill Gates, a décidé de quitter son rôle au sein de son conseil d’administration afin de se concentrer sur ses efforts philanthropiques à la Fondation Bill & Melinda Gates. Il s’agit du plus grand changement dans le rôle de Gates chez Microsoft depuis qu’il a quitté la présidence de l’entreprise en février 2014.

Selon Microsoft, Bill Gates continuera à servir de conseiller technologique pour le PDG de la société, Satya Nadella, et d’autres cadres de l’entreprise. Ce n’est pas la première fois que Gates prend ses distances avec l’entreprise pour se concentrer sur son travail philanthropique ; il a d’abord mis fin à son rôle quotidien chez Microsoft en 2008 pour mieux se concentrer sur la Fondation.

Le président indépendant du conseil d’administration de Microsoft, John W. Thompson, a exprimé, au nom du conseil d’administration et des actionnaires de la société, sa « profonde reconnaissance » pour Gates et le temps qu’il a passé chez Microsoft. Dans une déclaration personnelle, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a indiqué :

Ce fut un grand honneur et un privilège de travailler avec Bill et d’avoir appris de lui au fil des ans. Bill a fondé notre société en croyant en la force démocratisant du logiciel et en se passionnant pour la résolution des défis les plus urgents de la société. Et Microsoft et le monde sont meilleurs pour cela. Le conseil d’administration a bénéficié de la direction et de la vision de Bill. Et Microsoft continuera à bénéficier de la passion et des conseils techniques de Bill pour faire avancer nos produits et services.

Je suis reconnaissant de l’amitié de Bill et je me réjouis de continuer à travailler à ses côtés pour réaliser notre mission, qui consiste à donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d’en faire plus.