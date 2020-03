Le OnePlus 8 Pro vu dans les mains de Robert Downey Jr. ?

Le OnePlus 8 Pro a connu plusieurs fuites avant son probable lancement à la mi-avril, mais celle-ci est la plus importante : une photo a été prise qui semble révéler le smartphone dans les mains de l’acteur Robert Downey Jr.

Downey Jr. a bien sûr joué le rôle de Tony Stark/Iron Man dans les films Avengers — mais il a également fait du travail promotionnel pour le OnePlus jusqu’ici. Peu de temps après la sortie de Avengers : Endgame, l’acteur est apparu sur Weibo en mai dernier en montrant un OnePlus 7 Pro.

En supposant que cette dernière photo divulguée soit réelle, elle montre ce que nous supposons être un OnePlus 8 Pro étant donné les éventuels capteurs de profondeur situés à gauche de la bande de la caméra arrière, ce qui confirme les fuites et rumeurs précédentes à ce sujet. Voici la photo en question :

La photo provient du compte Instagram robertdowney.ig, une fanpage de l’acteur qui se décrit elle-même comme telle. Mais plus vous regardez l’image de près, moins elle semble cohérente — ce qui suggère qu’elle pourrait être photoshoppée.

D’abord vient le smartphone : oui, il ressemble beaucoup aux fuites du OnePlus 8 Pro que nous avons déjà vues, dans la mesure où il possède les potentiels capteurs de profondeur de gauche, mais son placement semble assez étrange — l’acteur tient son smartphone juste à droite pour exposer l’arrière ? Et, l’éclairage ne correspond pas au reste de la photo. En fait, l’éclairage est un peu partout, frappant Downey Jr. différemment de l’autre personnage.

Cet autre personnage, soit dit en passant, semble être Sam Jones, photographe et réalisateur réputé qui a fait participer Downey Jr. à son émission d’interview Off Camera dans un épisode qui a été diffusé… le 15 juillet 2019. Même si l’image est fausse, OnePlus est peut-être derrière tout ça.

Des smartphones très attendus

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro devraient tous deux être alimentés par le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, tandis que la rumeur du OnePlus 8 Lite pourrait comporter la puce MediaTek Dimensity 1000. Les deux modèles phares seront également livrés avec des écrans AMOLED avec une fréquence de 120 Hz comportant un trou — découpe pour la caméra frontale.

En plus du processeur plus puissant et des écrans plus fluides, nous nous attendons à ce que les smartphones de la gamme OnePlus 8 soient livrés avec de meilleures caméras ainsi que des vitesses de charge plus rapides que leurs prédécesseurs. Selon une récente fuite, le OnePlus 8 Pro prend en charge des vitesses de charge sans fil de 30 W et des vitesses de charge filaires de 50 W. Cependant, le OnePlus 8 ne devrait pas prendre en charge la charge sans fil.