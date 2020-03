Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité dans Gmail qui facilitera la vie des utilisateurs expérimentés. À partir d’aujourd’hui et au cours des deux prochaines semaines, Google annonce que les utilisateurs G Suite et Gmail personnel pourront établir et accéder rapidement à plusieurs signatures différentes, ce qui leur permettra d’ajouter celle qui convient au message qu’ils prévoient d’envoyer.

Si vous utilisez le même compte Gmail pour le travail, les loisirs, et les messages personnels, vous devrez probablement utiliser des signatures différentes avec des informations différentes. Un e-mail professionnel, par exemple, peut devoir comporter le nom de la personne à côté de son numéro de téléphone professionnel, de son poste et peut-être des liens vers le site Web de l’entreprise. Aujourd’hui, différentes signatures sont disponibles, mais uniquement lorsque vous utilisez la fonction « Envoyer l’e-mail en tant que ».

Une signature personnelle, quant à elle, peut inclure des liens vers les comptes des réseaux sociaux de l’utilisateur ou quelque chose d’analogu. Par contre, les e-mails envoyés en rapport avec un passe-temps personnel peuvent contenir des liens vers la boutique de loisirs ou d’autres éléments. L’ajout manuel de ces signatures dans les e-mails prend du temps, et les utilisateurs doivent les conserver sous forme de texte et les coller si nécessaire.

Google simplifie grandement tout cela en ajoutant la prise en charge directe des signatures multiples, ce qui permet à l’utilisateur d’ouvrir rapidement les options de signature et de choisir celle qu’il souhaite insérer. L’entreprise fournit par exemple des signatures condensées, des signatures de travail et des signatures personnelles.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs de Gmail doivent se rendre dans « Paramètres > Général », où ils trouveront une option de signature en bas de page. Cliquez sur l’option « Créer une nouvelle signature », puis entrez la signature que vous souhaitez utiliser. À l’avenir, l’écran de composition aura une nouvelle icône de stylo dans la barre d’outils inférieure qui ouvre un menu de vos signatures enregistrées, y compris « Aucune signature ». En sélectionner une l’ajoutera automatiquement au bas de votre message.

Enfin !