La fuite des écouteurs Sony WH-1000XM4 laisse présager une grosse autonomie

Ce sont les premières images du casque sans fil WH-1000XM4 de Sony, le successeur du casque supra-auriculaire WH-1000XM3 de la société, très apprécié en raison de son extraordinaire capacité d’annulation du bruit, de son confort et de l’autonomie.

Le WH-1000XM4 a été repéré pour la première fois par Everton Favretto sur des photos postées par Anatel, la version brésilienne de la FCC. Prévu pour un lancement plus tard cette année, les écouteurs de quatrième génération ne s’éloigneront pas trop de la conception du modèle existant, du moins si des dépôts réglementaires récemment repérés sont nécessaires, mais les mises à niveau internes pourraient les faire valoir.

Heureusement, le dossier d’Anatel comprend également un manuel d’utilisation qui indique les changements à l’intérieur. Cependant, il est important de faire attention à ne pas trop se fier au manuel inclus, car la plupart des spécifications, y compris le poids et les heures de fonctionnement sans fil, ont été remplacées par des caractères de remplacement « XX » au lieu des valeurs réelles. Il s’agit clairement d’un projet de document.

Néanmoins, voici comment les M4 seront améliorés par rapport au M3 selon le projet de manuel :

Bluetooth v5 (mis à jour de la version 4.2)

(mis à jour de la version 4.2) 2W de consommation d’énergie nominale (en baisse par rapport aux 8 W)

40 heures de fonctionnement en cas de connexion filaire — c’est 4 heures de plus que le modèle actuel, et la suppression du bruit est activée

— c’est 4 heures de plus que le modèle actuel, et la suppression du bruit est activée Une nouveauté nommée « speak to chat », qui facilite peut-être le travail avec Google Assistant, Siri et Alexa (il faut maintenant appuyer sur un bouton)

Du Bluetooth 5.0

La version 5 du Bluetooth et cette consommation d’énergie plus faible devraient permettre aux M4 de fonctionner encore plus longtemps en mode sans fil — beaucoup plus longtemps s’ils ne consomment vraiment qu’un quart de la puissance des M3.

Sony a été très discrète sur ses projets pour la prochaine génération de casques, mais étant donné l’accueil positif que le WH-1000XM3 a reçu au cours des 18 derniers mois, il s’agit de savoir quand, et non pas si, le casque sera mis à niveau.