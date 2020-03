Les processeurs Intel de 10e génération n’arriveraient pas avant juin

L’épidémie de coronavirus frappe de plein fouet l’industrie technologique, et il semble que les processeurs de 10e génération d’Intel pourraient également être touchés. La sortie des processeurs de nouvelle génération d’Intel pourrait être repoussée à juin, selon une récente fuite, et il est probable que les difficultés de production causées par le coronavirus en sont la cause.

Jusqu’ici, on pensait qu’Intel pourrait lever le voile sur ses nouvelles puces en avril ou en mai, mais une prétendue diapositive de l’entreprise partagée avec les employés suggère que ce ne serait peut-être pas le cas.

Il semblerait que les dates d’embargo pour l’annonce des nouvelles puces soient du 13 avril au 26 juin. Intel n’a donc pas nécessairement de date précise en tête pour le lancement des nouveaux processeurs, mais plutôt une fenêtre qu’elle pourrait utiliser pour s’assurer que la production revienne à la normale.

Les détails manquent, mais le fait qu’Intel ait prévu une fenêtre de trois mois pour le lancement des nouveaux processeurs semble indiquer que la société adopte une approche très prudente qui permettrait techniquement à ses fournisseurs de se remettre de l’impact du coronavirus.

De nombreux fabricants ont réduit la production ou l’ont entièrement suspendue, car les employés doivent rester chez eux en raison du risque d’infection.

Une annonce en avril, un lancement plus tardif

Cependant, ce que Intel pourrait faire, c’est annoncer les nouvelles puces en avril, puis utiliser une date ultérieure pour leur mise en vente. Toutefois, cette approche n’a de sens que lorsque Intel sait avec certitude que ses difficultés de production sont résolues, afin de s’assurer qu’elle lance les puces à temps.

En outre, Intel doit également collaborer avec ses partenaires pour fabriquer les cartes mères nécessaires à l’utilisation des puces, de sorte que l’ensemble du secteur doit se remettre après l’épidémie du coronavirus pour que les processeurs de la nouvelle génération puissent être lancés sans problème.