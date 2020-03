Google Stadia prend désormais en charge le streaming 4K sur le web

Le service de streaming de jeux de Google Stadia a été lancé en novembre dernier avec un accueil assez froid. Malheureusement pour Google, le service a été plus défini par ce qu’il ne peut pas faire que par ce qu’il peut faire. Cependant, au cours des derniers mois, l’équipe de Stadia a tenté de rattraper le retard en ajoutant fonctionnalité après fonctionnalité. Le mois dernier, Google a commencé à remplir sa feuille de route pour le premier trimestre 2020 en déployant son service de streaming sur les smartphones de Samsung, ASUS et Razer. Aujourd’hui, Google commence à mettre en place un support du streaming 4K pour Stadia sur le Web.

9to5Google rapporte qu’un certain nombre d’utilisateurs de Reddit ont remarqué la nouvelle prise en charge du 4K dans des jeux comme Assassin’s Creed Odyssey, Mortal Kombat 11 et Grid. Cependant, l’option ne semble pas être disponible pour tous les utilisateurs de Stadia. Auparavant, la 4K n’était prise en charge que lors de l’utilisation d’un Chromecast Ultra, mais avec cette nouvelle option, vous pourrez désormais jouer à vos jeux en 4K à l’aide du navigateur Chrome.

Non pas que cela ait fait une énorme différence pour le gameplay des quelques jeux, la possibilité de diffuser en continu un gameplay de la plus haute qualité sur un écran 4k est ce que Google a promis, donc c’est vraiment une bonne nouvelle de la voir arriver.

Si vous êtes un utilisateur de Stadia, vous pouvez vérifier la qualité et la résolution de votre connexion en appuyant sur les touches “Maj + Tab” une fois qu’un jeu est lancé et en sélectionnant la section de connexion. Un label 4K devrait apparaître si votre connexion et votre écran prennent en charge la nouvelle option de streaming. Si vous n’obtenez pas une image de qualité 4K, vous devrez peut-être retourner à votre application Stadia sur votre appareil Android.

Cette application possède les paramètres nécessaires pour que tout se passe bien sur n’importe quel appareil sur lequel vous jouez.

D’autres nouveautés prochainement

On ne sait pas encore comment Google va gérer les flux 4K sur le Web vers des appareils avec un écran 1080p ou 1440p. Si Google a besoin d’un écran 4K et n’a pas mis en œuvre la réduction d’échelle pour Stadia sur le Web, beaucoup de personnes seront exclues de cette nouvelle option.

Google semble également être en train de préparer de nouvelles fonctionnalités pour Stadia. Une récente application Stadia fait allusion au très attendu niveau gratuit, à la diffusion en continu sur YouTube, au partage de jeux en famille, et plus encore.