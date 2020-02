Le OnePlus 8 Pro pourrait résister à l’eau et à la poussière (IP68)

OnePlus devrait lancer les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro fin mars ou avril. Selon un nouveau rapport, le OnePlus 8 Pro offrira probablement une résistance IP68 à l’eau et à la poussière. Max J. sur Twitter a laissé entendre la présence de la note IP68 sur le futur OnePlus 8 Pro. L’informateur a de bons antécédents en matière de fuites de smartphones OnePlus. C’est même lui qui a signalé la présence d’un système de recharge sans fil sur le OnePlus 8 Pro.

Jusqu’à présent, la société s’est abstenue d’attribuer une quelconque importance à la résistance à l’eau et à la poussière en raison des coûts supplémentaires. Mais avec la popularité croissante de cette caractéristique, il semble que le OnePlus 8 Pro arrivera avec cette technologie. Quoi qu’il en soit, si le OnePlus 8 Pro finit par obtenir l’indice de protection (IP68), il peut être un peu plus élevé que le prix du OnePlus 7 Pro de l’année dernière, la raison étant que l’ajout d’une telle résistance pour les smartphone coûtent de l’argent.

La série OnePlus 8 comprendrait les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et le smartphone de milieu de gamme OnePlus 8 Lite. Récemment, un rendu et quelques prétendues spécifications du OnePlus 8 Pro ont fait surface sur la toile.

Le OnePlus 8 Pro sera équipé d’un écran poinçonné et aura des bords incurvés et, à l’arrière, il y aura un bloc de caméra à triple objectifs positionné à la verticale avec une quatrième caméra (un capteur ToF) et un flash LED placés à côté. Il sera équipé d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, le smartphone sera équipe du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

Deux autres modèles

Le smartphone fonctionnera sous Android 10 et sera alimenté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 50 W. Le OnePlus 8 Pro sera disponible dans une nouvelle variante de couleur, à savoir le vert. Cette nouvelle option de couleur viendra s’ajouter aux couleurs bleu et noir que l’entreprise propose dans sa gamme actuelle.

Concernant le OnePlus 8, il aura un écran de 6,5 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il aura également le processeur Snapdragon 865, couplé avec jusqu’à 12 Go de mémoire vive (RAM). À l’arrière, nous pourrions voir un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels, et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Ce smartphone pourrait avoir une batterie d’une capacité de 4000 mAh avec la technologie de charge WarpCharge 30T.

Le OnePlus 8 Lite sera quant à lui un appareil de milieu de gamme avec le processeur MediaTek Dimensity 1000L 5G.