Qualcomm dévoile le design d’un casque pour ses dernières puces de réalité étendue

Qualcomm a dévoilé son tout dernier casque de référence de réalité étendue (XR) 5G, basé sur le Snapdragon XR2, permettant aux fabricants de mettre de nouveaux modèles sur le marché. Bien qu’elle ressemble beaucoup au design de référence du XR1, cette nouvelle version ajoute entre autres une connectivité 5G et des écrans à plus haute résolution.

Le Snapdragon XR2 a été annoncé en décembre dernier, comme la plateforme phare de Qualcomm pour les wearables de réalité mixte XR. La conception de référence du casque, quant à elle, vise à établir un modèle pour les partenaires matériels afin de passer à la production.

« Le design de référence, nous le considérons toujours comme un catalyseur pour la mise sur le marché de nos clients », explique Hugo Swart, vice-président et directeur général de XR chez Qualcomm. Pour la conception de référence XR2, l’accent est mis sur l’abandon des câbles. Cela signifie l’ajout de 5G — sous forme de mmWave et de Sub-6 — ainsi que d’une connectivité sans fil de 60 GHz pour les normes comme le WiGig 802.11ay.

Par rapport à la Snapdragon 835 Mobile XR Platform, Qualcomm indique des améliorations à plusieurs niveaux : x2 sur les performances du CPU et du GPU, x4 pour la bande passante vidéo et X6 pour la prise en charge de la résolution. Jusqu’à sept caméras sont incluses dans la conception de référence, dont deux sont orientées en interne pour faire du eye-tracking.

Quatre caméras externes gèrent l’expérience de réalité mixte et le suivi de la tête. La prise en charge d’une septième caméra est flexible, de sorte que les partenaires peuvent faire du suivi du visage et des lèvres, par exemple, ou du suivi de contrôleur. En ce qui concerne les écrans, bien que le Snapdragon XR2 puisse alimenter deux panneaux de résolution 3K — un pour chaque œil — Qualcomm a opté pour des panneaux 2K car ils étaient plus facilement disponibles.

La 5G au cœur de l’expérience

Un émetteur IR est utilisé pour le suivi des mains, et il y a un support audio 3D et une commande vocale. Le contrôleur 6DoF et le suivi des périphériques sont également pris en charge, et le système de suivi des yeux de Tobii est utilisé pour le rendu fovéal. Cela permet de concentrer la puissance du GPU pour offrir la meilleure qualité possible, quel que soit l’endroit où le porteur du casque regarde réellement.

Grâce au modem 5G Snapdragon X55, le casque de référence XR2 peut être utilisé en ligne sans WiFi ni câble. Selon Swart de Qualcomm, l’entrep5Grise constate un regain d’intérêt de la part des opérateurs qui cherchent à faire du XR mobile en 5 G.

Les casques d’écoute basés sur le XR2 coexisteront, plutôt que de remplacer les appareils basés sur le XR1. Selon Swart, Qualcomm s’attend toujours à ce que le matériel XR1 soit lancé cette année, même si les appareils XR2 arriveront en 2020.