L’écran courbé de la OPPO Watch est censé changer la donne

Le marché de la smartwatch n’a pas été aussi excitant que le marché des smartphones ces dernières années. À part Samsung, Apple, Huawei et Fossil, il n’y a pas beaucoup de choix parmi les clients. Mais, il semble que 2020 soit l’année où davantage de marques proposeront leurs propres montres connectées. OPPO serait la dernière à faire son apparition sur le marché.

Les montres connectées sont soudainement devenues des objets très recherchés grâce aux fonctionnalités liées au domaine de la santé, comme ce qu’offre l’Apple Watch. Cependant, en ce qui concerne les montres connectées elles-mêmes, il y a eu très peu d’innovations ou de changements substantiels dans ce domaine.

C’est une occasion unique pour tous les acteurs de revendiquer une révolution sur le marché de la montre connectée, comme le vice-président du marketing mondial de OPPO essaie de le faire croire en médiatisant une certaine OPPO Watch.

OPPO a été plutôt vague avec les teasers entourant ses futurs produits, préférant surfer sur la vague des fuites sur la gigantesque toile plutôt que d’arrêter désespérément le flot de rumeurs et spéculations. Le Vice Président et President Marketing, Brian Shen, a été particulièrement actif sur les réseaux sociaux, à la fois sur Twitter et sur son homologue chinois Weibo en ce qui concerne la OPPO Watch.

Il est vrai que OPPO est en retard sur le marché de la montre connectée. Certains pourraient donc se demander s’il lui reste quelque chose pour impressionner la foule. Dans son dernier tweet, Shen a livré exactement cela, en parlant de l’écran incurvé et du verre 3D de la OPPO Watch, la décrivant comme un « game-changer » sur ce marché. C’est peut-être une certaine médiatisation, mais il y a une pincée de vérité dans tout cela.

Here’s another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZq —Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 17, 2020

Des fonctionnalités phares

Jusqu’à présent, presque toutes les smartwatches ont des bords d’écran, y compris l’Apple Watch carrée. En s’étendant sur toute la longueur et sur les côtés, l’écran carré de la OPPO Watch peut offrir plus de biens superficie utilisable et, par conséquent, davantage d’informations que votre smartwatch peut offrir. OPPO estime que de tels écrans sont plus adaptés à la consommation d’informations et je suis d’accord. Mais contrairement à l’Apple Watch, la OPPO Watch n’a pas de couronne numérique. Un précédent teaser a révélé la présence de deux boutons qui seront utilisés pour contrôler la montre.

La OPPO Watch aura certainement besoin de ce petit plus, si l’on considère la façon dont elle sera très probablement comparée à l’Apple Watch. Surtout si celle-ci se vante de mêmes caractéristiques d’ECG et de surveillance cardiaque que l’Apple Watch. La date d’annonce de la OPPO Watch est encore inconnue à ce jour, surtout après l’annulation du MWC 2020. Cependant, son lancement pourrait être proche, notamment si OPPO commence à teaser celle-ci.