Xiaomi présente le design du Mi 10 et confirme la date de lancement

Xiaomi a officiellement annoncé la date de lancement de sa très attendue série de smartphones Mi 10. Selon les publications de Xiaomi sur Weibo, la série de flagships sera dévoilée en premier lieu en Chine, le 13 février. Il s’agira uniquement d’un lancement en ligne, peut-être en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le pays.

Le lancement chinois de la série Mi 10 sera suivi d’une présentation mondiale à Barcelone, le 23 février, un jour avant le MWC 2020.

Xiaomi devrait lancer deux smartphones dans la prochaine série, le Mi 10 et le Mi 10 Pro. L’entreprise a déjà confirmé que la gamme de smartphones comprendra le dernier processeur Snapdragon 865 de Qualcomm. Il va sans dire que le Mi 10 et le Mi 10 Pro seront tous deux des appareils compatibles les réseaux 5G.

Xiaomi a également publié une image de ce à quoi le Mi 10 Pro va ressembler en plus de son annonce de lancement sur Weibo. L’image postée par Xiaomi confirme qu’au moins un des smartphones Mi 10 sera équipé d’un capteur photo de 108 mégapixels. Il semble que ce soit le Mi 10 Pro car il correspond à des images du smartphone qui ont déjà été divulguées par le passé à travers de multiples rumeurs. En revanche, le Mi 10 standard devrait se vanter d’un capteur principal de 64 mégapixels au lieu du capteur de 108 mégapixels.

On voit aussi le devant du smartphone dans l’image partagée par Xiaomi. Le Mi 10 et le Mi 10 Pro auraient tous deux un écran OLED courbé de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On peut voir un trou dans le coin supérieur gauche de l’écran où se trouvera la caméra frontale.

Des précommandes bientôt ouvertes ?

Du côté des rumeurs, il a été mentionné que le Mi 10 Pro sera vendu au prix de 3 799 yuans (~ 500 €) pour le modèle de base avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. En outre, le prix du Mi 10 devrait commencer à 3 100 yuans (~ 405 €). Le Mi 10 Pro devrait être mis en vente en Chine le 18 février, tandis que le Mi 10 serait mis en vente le 14 février. Étant donné leur date de lancement mondial, on peut s’attendre à ce que la série des Mi 10 sorte en Europe dans la première semaine de mars. Toutefois, les précommandes des smartphones pourraient être ouvertes le jour du lancement, étant donné que Xiaomi a fait de même pour le Mi 9 l’année dernière.

Il semble que Xiaomi ait choisi un moment pour le lancement de sa série Mi 10 très proche de la gamme Galaxy S20 de Samsung. Le trio S20 sera officiellement lancé le 11 février, deux jours avant le lancement du Mi 10 en Chine. Les produits phares de Samsung devraient également être mis en vente sur différents marchés à peu près en même temps que la série Mi 10.