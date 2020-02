Microsoft publie la première mise à jour de Windows 7 après la fin de support

Alors que certains d’entre vous pourraient trouver le titre bizarre, notamment parce que la fin du support est censée représenter la fin des mises à jour de Microsoft pour Windows 7, le géant du logiciel vient de publier un correctif pour le système d’exploitation datant de 2009 pour tous les appareils qui l’utilisent encore.

Cela était nécessaire, car les « dernières » mises à jour pour Windows 7, publiées en janvier, ont cassé la fonction de fond d’écran, faisant que le fond d’écran s’affichait en noir lorsque le mode d’étirement était utilisé.

Techniquement, Microsoft n’est plus tenue de publier des mises à jour pour Windows 7, étant donné que le système d’exploitation a déjà atteint la fin de la prise en charge. Mais comme ses dernières mises à jour ne fonctionnaient plus, la société a fait une exception et a poussé un autre correctif pour corriger ce problème.

Le correctif, qui est disponible pour les utilisateurs de Windows 7 sous la référence KB4539602, doit être téléchargé manuellement depuis la page du catalogue de mises à jour de Microsoft et n’est pas proposé par Windows Update.

En outre, il est assorti de certaines exigences, car les appareils doivent exécuter la mise à jour SHA-2 (KB4474419) ou une version plus récente et la dernière mise à jour de la pile de maintenance (KB4490628) ou une version plus récente pour pouvoir installer la mise à jour. Cependant, ce que vous devez savoir c’est que si vous avez déjà utilisé Windows 7 avec Windows Update activé, les deux mises à jour devraient déjà être présentes sur votre appareil, car elles ont été proposées automatiquement dans le cadre des cycles réguliers de mise à jour.

D’autres mises à jour « d’urgence » ?

Microsoft indique qu’elle n’a pas connaissance de problèmes dans cette mise à jour, donc elle devrait s’installer correctement sur tous les appareils. Ceci étant dit, il est censé s’agir de la dernière mise à jour pour Windows 7, bien que je ne sois pas nécessairement surpris si Microsoft publie d’autres correctifs à l’avenir pour tous les appareils.

Cela s’est déjà produit en 2017 lorsque Microsoft a envoyé un correctif d’urgence pour Windows XP afin de protéger les appareils qui l’utilisent contre WannaCry. Windows XP a officiellement atteint la fin du support en avril 2014.