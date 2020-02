Google Maps se dote d’une nouvelle icône et de nouveaux onglets pour célébrer son 15e anniversaire

Google Maps fête ses 15 ans. Cela fait plus d’une décennie que Google a commencé à cartographier la planète et on peut légitimement dire que la plupart d’entre nous utilisent le service tous les jours. Rien que ça, c’est un énorme accomplissement pour le géant de la recherche.

Et pour fêter cela, Google lance une nouvelle icône pour le service, une application légèrement remaniée et quelques nouvelles fonctionnalités. Le changement le plus important est sans doute l’icône elle-même : l’icône classique d’intersection de cartes a disparu au profit d’une nouvelle épingle aux couleurs de Google sur fond blanc, qui correspond mieux à la marque des autres applications du géant de la recherche.

L’application Google Maps elle-même subit également un léger changement, avec deux onglets ajoutés en bas : la mise à jour ajoute les onglets « contribuer » et « actualités », et remplace l’onglet « pour vous » par un onglet « enregistré » plus ciblé.

La motivation derrière cette refonte est ancrée dans les fonctionnalités plus récentes que Google a ajoutées à Maps, comme l’accent accru mis sur le contenu soumis par les utilisateurs et la possibilité de suivre les autres utilisateurs. Avec les nouveaux onglets, un plus grand nombre de ces fonctionnalités sont mises en avant pour les utilisateurs au lieu d’être enfouies dans un menu latéral.

Google annonce également quelques nouvelles fonctionnalités pour Maps, mais elles n’arriveront pas avant le mois de mars. La première est l’augmentation des informations sur les prévisions d’affluence dans les transports publics. Jusqu’ici, Google Maps pouvait seulement vous dire si un train ou un bus est prévu pour être bondé, mais la nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs de soumettre d’autres détails comme la température, l’accessibilité aux fauteuils roulants, ou s’il y a un wagon réservé aux femmes, ou encore la sécurité à bord.

Une application indispensable

L’autre mise à jour concerne la fonction Live View de Google, qui propose un mode plus léger qui permet d’afficher simplement l’emplacement de votre destination sans avoir à passer par le mode de navigation en 3D virage par virage.

La nouvelle icône, les nouveaux onglets et la nouvelle interface sont déployés sur les appareils iOS et Android ; les nouvelles informations sur le transport et le mode Live View arriveront dans une prochaine mise à jour le mois prochain. Maps a beaucoup grandi au cours des 15 dernières années, passant d’un service simple à un endroit où vous pouvez réserver une table et obtenir des itinéraires, le tout dans une seule application.