Le brevet de la manette Nintendo Switch transforme votre Joy-Con en stylet

Nintendo, comme toujours, semble avoir quelques nouveautés à nous présenter, avec un nouveau brevet qui présente une manette Joy-Con pour la Nintendo Switch avec un stylet intégré pour une utilisation avec l’écran tactile de la console.

Comme l’a rapporté GamesRadar, un nouveau brevet a été dévoilé, détaillant le nouveau design du Joy-Con avec un stylet fixé sur la partie supérieure de la manette. Plutôt que d’être un stylet autonome, il semble que les joueurs inclinent le Joy-Con et utilisent sa nouvelle pointe pour griffonner, sélectionner et interagir avec l’écran de la Nintendo Switch.

Le brevet a été rendu public le 16 janvier, mais a été déposé à la mi-2019 par Nintendo, autour de la sortie de Super Mario Maker 2 — un jeu qui a obtenu son propre stylet pour ses outils de création de niveaux.

Il semble que le stylet s’appaire au Joy-Con au moment du contact, ce qui permet d’utiliser les boutons de la manette pour modifier l’épaisseur d’une ligne tracée à l’écran — et il est probable qu’il existe d’autres cas d’utilisation des boutons de la manette du Joy-Con.

Le brevet récemment révélé par Nintendo pourrait ouvrir la porte à des jeux et applications plus intéressants et plus créatifs qui auront besoin d’un stylet. En supposant que Nintendo peut réellement le rendre confortable à utiliser. Ne vous attendez pas à faire des œuvres d’art avec ce genre de stylet, mais ce n’est probablement pas le but de toute façon.

L’après 3DS

Vous pourriez penser : « le stylet n’est-il pas un truc de la 3DS ? », et vous auriez raison. Le stylet est la pierre angulaire de l’interface du lecteur avec la famille des systèmes DS depuis la première des consoles portables à double écran lancée en 2004. La 3DS possède un écran résistif qui répond à la pression physique, tandis que la Switch utilise un écran capacitif à la place — ce qui rend l’utilisation de boutons de saisie pour enregistrer l’épaisseur du dessin de la ligne assez intelligente, étant donné que vous ne pouvez pas simplement appuyer plus fort pour obtenir le même effet. Ce brevet montre que Nintendo envisage de placer le stylet au centre de la gamme de consoles Switch — actuellement seulement les Switch et Switch Lite — et d’aller plus loin dans le territoire des 3DS.

On parle beaucoup d’une nouvelle modèle Switch Pro lancée plus tard dans l’année, et la 3DS sera sans doute progressivement éliminée au cours des prochaines années. Il n’est donc pas surprenant de voir Nintendo prévoir un moment où la Switch devra combler les manques de gameplay laissés par le départ de la 3DS.