Google lance des applications expérimentales de bien-être numérique sur Android

Google a publié trois nouvelles applications « Experiments » pour Android, chacune conçue pour améliorer votre vie d’une manière ou d’une autre. Deux des trois nouvelles applications s’inscrivent dans le cadre de l’initiative Digital Wellbeing, alias Bien-être numérique, de la société, offrant de potentiels moyens pour aider les propriétaires d’appareils à gérer leur utilisation d’Android.

La troisième application n’est pas répertoriée comme un produit Digital Wellbeing, mais elle contribue à réduire la stimulation et les incitations constantes que vous recevez habituellement d’un smartphone.

Les trois nouvelles applications, récemment espionnées par Android Police, sont Envelope, Screen Stopwatch et Activity Bubbles. La première des trois, Envelope, n’est pour l’instant disponible que sur le smartphone Pixel 3a. Avec elle, les utilisateurs peuvent transformer leur smartphone en un appareil noir et blanc qui ne propose que l’accès à la caméra et clavier de chiffres pour téléphoner.

L’application est unique en ce sens que Google attend des utilisateurs qu’ils impriment un PDF présenté par Enveloppe, le plient dans une enveloppe physique, puis y mettent leur smartphone. L’utilisateur peut ensuite utiliser son smartphone pendant qu’il est rangé à l’intérieur de l’enveloppe, même s’il ne le voudra probablement pas le faire… L’application garde une trace de la durée d’utilisation.

Lâcher votre smartphone !

Les deux expériences de bien-être numérique, quant à elles, aident les utilisateurs à réduire leur utilisation du smartphone. Screen Stopwatch est une alternative plus douce aux traditionnelles applications de suivi de temps d’écran, permettant aux utilisateurs de garder une trace du temps passé à utiliser l’application, mais sans le stress causé par un compte à rebours en direct. Les utilisateurs voient l’heure et la date actuelles sur leur écran principal, ainsi qu’une grande horloge qui indique depuis combien de temps ils utilisent activement le smartphone.

Enfin, l’application expérimentale de bien-être numérique Activity Bubbles comporte un fond d’écran qui fait tomber une bulle sur l’écran à chaque fois que le smartphone est déverrouillé. Plus ce dernier est déverrouillé, plus les bulles grossissent et plus le fond d’écran est encombré. Cela produit une représentation visuelle du temps que vous passez à utiliser votre smartphone.

Si votre écran d’accueil est couvert de bulles, cela pourrait être le signe que vous êtes sur votre smartphone depuis trop longtemps.