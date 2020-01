Samsung Mobile change de CEO avant le lancement du Galaxy S20

Samsung a annoncé ce lundi 20 janvier 2020 qu’elle allait procéder à quelques changements de direction alors qu’il se prépare pour le lancement du Galaxy S20. Samsung Electronics Co Ltd a annoncé que leur plus jeune président (à 51 ans), Roh Tae-moon, deviendrait le CEO de Samsung Mobile. L’actuel CEO de Samsung Mobile, DJ Koh, continuera de travailler avec Samsung, en continuant à diriger la division Samsung IT and Mobile Communications (IM).

Le rôle de DJ Koh au sein de la division IM de Samsung lui permettra de continuer à jouer un rôle important dans la supervision des appareils mobiles et des équipements de réseau. Roh Tae-moon, le nouveau « responsable de la téléphonie mobile », alias CEO de Samsung Mobile, a précédemment dirigé la recherche et développement (R&D) dans la branche communications mobiles de Samsung. Roh a également travaillé en tant que chef de l’équipe de stratégie des produits de la division Samsung Electronics Wireless.

Roh a rejoint Samsung Electronics en 1997, et a été cité par Samsung comme ayant « joué un rôle essentiel dans le développement de la R&D matérielle de nombreux produits Samsung, notamment les gammes d’appareils Galaxy ». Samsung a également noté « qu’il a joué un rôle clé dans la planification stratégique des produits, le lancement et les efforts de marketing du Galaxy S6 et du Galaxy Note 5 ».

Il a été l’un des principaux cerveaux à l’origine du développement de la gamme Galaxy Note. Aujourd’hui, Roh va prendre son leadership de longue date sur le marché des smartphones, et se projeter dans l’avenir à ce moment clé de l’histoire. C’est un moment où un grand changement de marque est possible.

Concurrence les acteurs chinois notamment

L’un des moments les plus importants de l’histoire récente du marché mondial des smartphones a fait l’objet d’un rapport en octobre 2019. C’est alors qu’il est apparu clairement que la croissance de Huawei était telle qu’elle a permis à l’ensemble du marché mondial des smartphones de se développer. Samsung a été la seule autre grande marque à connaître une croissance de 8 % au cours de ce trimestre, tandis que Huawei a connu une croissance de 29 % (d’une année sur l’autre).

Si vous jetez un coup d’œil aux modèles de smartphones les plus vendus à la fin de l’année 2019, vous trouverez des noms comme Xiaomi et OPPO en haut de la liste. Nous sommes en plein Far West sur le marché mondial des smartphones en ce moment même. Samsung doit prendre des mesures importantes, comme ce changement de direction, pour ne pas se laisser distancer.

Pour ce faire, Samsung va lancer la prochaine itération de son smartphone phare lors d’un événement à San Francisco le 11 février. La société espère que le Galaxy S20 l’aidera à faire face à la concurrence des marques chinoises.