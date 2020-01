Google acquiert AppSheet, la principale plateforme de développement sans code

Google a annoncé l’acquisition de « AppSheet, une plateforme de développement d’applications sans code, utilisée par un certain nombre d’entreprises dans divers secteurs d’activité ». Les termes du contrat ne sont pas divulgués, mais AppSheet continuera d’offrir ses services aux clients existants et nouveaux, et ses employés rejoindront l’équipe Google Cloud.

Les applications personnalisées sont un excellent moyen pour les entreprises de répondre à leurs besoins et de s’adapter à un paysage en constante évolution. Cependant, comme le souligne Google dans son article, toutes les entreprises n’ont pas les ressources nécessaires pour disposer d’une grande équipe de développement interne. Les solutions sans code ou à faible code sont un excellent moyen de combler cette lacune, et AppSheet est l’une des meilleures disponibles sur le marché.

La plateforme utilise une base de données, un tableur ou un formulaire pour construire une application mobile. Selon le site de l’entreprise, « AppSheet va générer automatiquement une application en utilisant les données de l’en-tête de votre colonne (c’est-à-dire la première ligne de votre feuille de calcul) comme champs. Ces champs déterminent comment l’application capture ou affiche les données ». Une fois les données saisies, les outils de la plateforme permettent de modifier l’apparence et le comportement de l’application.

« AppSheet complète la stratégie de Google Cloud visant à réimaginer le secteur du développement d’applications avec une plateforme qui aide les entreprises à innover en matière de développement sans code, d’automatisation des workflows, d’intégration d’applications et de gestion des API, alors qu’elles modernisent leurs processus métier dans le cloud », a écrit Amit Zavery, vice-président de la plateforme d’applications métiers Google Cloud.

« La capacité d’AppSheet à alimenter toute une gamme d’applications combinée à la profonde expertise de Google Cloud dans les principaux secteurs verticaux permettra de poursuivre la transformation numérique dans des secteurs tels que les services financiers, la fabrication, la vente au détail, la santé, la communication et les médias et divertissements ».

De quoi booster sa présence dans les entreprises

AppSheet fonctionne actuellement avec AWS, Box, Dropbox, Office 365, Salesforce et d’autres bases de données hébergées dans le cloud. L’annonce de Google et une annonce sur le site d’AppSheet rassurent les utilisateurs : AppSheet restera multiplateforme.

Évidemment, aucun outil de code comme AppSheet ne remplacera les environnements de développement sophistiqués, mais il donnera aux entreprises qui n’ont pas les moyens de disposer d’une application mobile la possibilité de proposer quelque chose de décent.