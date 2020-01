Android sécuriserait le remplissage automatique par une authentification biométrique

Vous utilisez peut-être déjà la fonction de remplissage automatique de Google, qui mémorise vos mots de passe, adresses, cartes de crédit et autres détails, puis les met dans des formulaires pour vous sur Android et dans Chrome. Il semble maintenant que l’outil bénéficie d’un renforcement de la sécurité.

Comme l’a remarqué XDA Developers, le code source Android qui n’a pas encore été activé suggère que l’authentification biométrique sera bientôt ajoutée à la fonction de remplissage automatique, donc vous aurez besoin d’une empreinte digitale ou d’un visage pour l’utiliser.

Pour l’instant, toute personne ayant accès à votre smartphone Android ou au navigateur Web Chrome peut utiliser les informations contenues dans la fonction de remplissage automatique — elle peut se connecter à des sites, remplir des formulaires avec vos informations, etc.

C’est pourquoi il est si important d’avoir une forme de sécurité sur un smartphone — parce qu’en ce qui concerne le remplissage automatique et la plupart de vos applications, une fois que vous avez passé cette étape, vous pouvez faire ce que bon vous semble.

Cette couche de sécurité biométrique supplémentaire, si elle devient officielle, permettra à Google de se rapprocher des gestionnaires de mots de passe tiers : la plupart de ces applications nécessitent une empreinte digitale ou un déverrouillage du visage avant de divulguer vos informations.

La sécurité avant tout

D’après le code initial, il semble que la biométrie pourra être utilisée à la fois pour les informations de paiement et les informations de connexion, avec des boutons pour chacune d’entre elles. Les paramètres se trouvent sous « Langues et saisie » dans le menu Système dans les paramètres Android. Si la fonctionnalité est déployée, elle prendra probablement en charge la dernière technologie de reconnaissance faciale que Google a mise en œuvre sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL, qui permettent tous deux de sauter l’écran de verrouillage grâce à la reconnaissance faciale.

Ce code n’est pas une preuve que la mise à niveau de la sécurité de remplissage automatique est en cours, mais il est certainement logique que Google l’implémente. Nous pourrions en entendre plus à ce sujet — et sur Android 11 — lors de la conférence I/O de Google en mai.