Ces spécifications du Galaxy S20 Ultra semblent trop belles pour être vraies

Nous attendions certaines choses des prochains modèles de la série « S » de smartphones de Samsung. Cependant, nous avons récemment appris que même le nom attendu n’est pas ce qui se passe vraiment. Maintenant, quelques fuites sur ce que certains appellent le Galaxy S20 Ultra semblent faire le tour de la toile.

Ishan Agarwal et Max Weinbach, qui fournissent fréquemment des informations sur des dispositifs inconnus à ce jour, ont tous deux publié sur Twitter des spécifications de l’appareil en question à quelques heures d’intervalle. D’après leurs informations, le Galaxy S20 Ultra sera un monstre de puissance, faisant honte à pratiquement tous les autres smartphones.

Selon les auteurs de la fuite, le Galaxy S20 Ultra pourrait avoir les caractéristiques suivantes :

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

—Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020