Les Honor View 30 Pro et 9X Pro vont être lancés lors du MWC 2020

Le Honor View 30 Pro a déjà été lancé en Chine, mais nous savons quand il fera ses débuts dans le reste du monde après que le fabricant de smartphones ait confirmé ses plans pour le MWC 2020. Pour rappel, le MWC est l’énorme salon annuel dédié au mobile qui se tient à Barcelone en février.

Et, Honor a révélé qu’elle lancera au MWC 2020 le vaisseau amiral View 30 Pro aux côtés du Honor 9X Pro, du MagicBook 14 & 15 (qui ont été présentés au CES 2020) et d’une paire de véritables écouteurs sans fil. Nous ne savons pas encore si certains d’entre eux seront disponibles à l’achat dès la fin de la conférence, mais la société n’a pas hésité à nous dire exactement ce qu’elle prévoit de lancer lors de l’événement.

Étiqueté « All-scenario Intelligence », l’événement verra donc Honor dévoiler les éditions européennes des modèles précédemment cités. Aucun de ces produits n’est « nouveau », car ils ont tous été lancés en Chine, mais le MWC sera leur première sortie mondiale officielle avant qu’ils ne soient mis en vente en dehors du pays de Honor.

Le Honor View 30 Pro, connu sous le nom de Honor V30 Pro en Chinen sera doté d’un écran de 6,57 pouces d’une résolution full HD+, du processeur Kirin 990, le dernier de sa maison mère, de 8 Go ou 12 Go de RAM en fonction du modèle choisi, et de 128 Go ou 256 Go de stockage, interne.

Du côté de la photo, le smartphone est doté d’un bloc de caméra à triples objectifs à l’arrière. Il s’agit d’un bloc composé d’un capteur principal de 40 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels et d’un autre capteur de 8 mégapixels. En outre, il y a deux capteurs photo en façade, un capteur de 32 mégapixels et un second de 8 mégapixels.

Enfin, le smartphone sera doté d’une batterie d’une capacité de 4 100 mAh, en supposant qu’elle reste inchangée par rapport à la version chinoise.

Rendez-vous le 24 février

Nous savons aussi maintenant quand aura lieu la conférence de presse de Honor pour le MWC 2020 : le 24 février à 17 h 30. Le BlogNT sera présent à Barcelone pour vous informer des dernières nouveautés de Honor, ainsi que toutes les annonces du MWC 2020.

Attendez-vous avec impatience cet événement ?