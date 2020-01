Attention, le support de Windows 7 prend fin demain !

Rien ne dure éternellement, qu’il soit bon ou mauvais. D’ici demain, une des versions de Windows les moins controversées de Microsoft sera enfin mise au placard. En effet, le support de Windows 7 pour tous ceux qui n’ont pas souhaité prendre le support étendu (disponible seulement pour les clients d’entreprise) se terminera officiellement ce mardi 14 janvier.

Windows 7 est un excellent système d’exploitation — il y a une raison pour laquelle de nombreux utilisateurs d’ordinateurs s’y sont accrochés. Et, bien sûr, cela signifie que toute personne qui veut continuer à obtenir d’importantes corrections de sécurité et rester sur la plateforme Windows devra passer à Windows 10 plus tôt que prévu.

Vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur Windows 7, naturellement, car il continuera à fonctionner jusqu’à la fin des temps. Vous ne recevrez tout simplement pas de mises à jour contenant des corrections de bugs ou même d’importants correctifs de sécurité, ce qui signifie que pratiquement tous les ordinateurs Windows 7 à partir de mercredi seront exposés à tous les nouveaux exploits potentiels.

Vous avez trois voies pour avancer et si vous êtes une entreprise qui a absolument besoin de rester sous Windows 7 aussi longtemps que possible, il y a une option pour prendre un support étendu. Bien sûr, c’est cher, et vous payez par appareil et par an. Et ça ne durera pas éternellement, mais jusqu’à ce que vous soyez suffisamment préparé pour faire le grand saut en 2023.

Tout le monde n’a pas envie de passer à Windows 10, mais le risque d’un Windows non protégé l’emporte sur cela. Heureusement, il y a toujours un moyen d’obtenir Windows 10 gratuitement, mais il faut passer par quelques étapes pour y arriver. Vous devrez aller sur la page de téléchargement de Microsoft, obtenir le programme d’installation de Windows 10, et créer un support d’installation pour mettre à niveau votre PC vers Windows 10.

Migrer n’est plus une option, c’est une nécessité

Cependant, certains peuvent avoir été effrayés par Windows 10 avec toutes les nouvelles de mises à jour problématiques ou ont une haine pour la direction que Microsoft a prise pour le système d’exploitation. La mise au rebut de Windows 7 pourrait être l’occasion pour ces utilisateurs de s’aventurer en dehors du monde Windows et d’essayer macOS ou, s’ils sont vraiment assez aventureux, même Linux.