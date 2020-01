OnePlus confirme que son futur OnePlus 8 passera à un écran de 120 Hz

OnePlus n’a pas encore révélé de détails sur son futur flagship, mais un nouveau teaser du PDG de la société suggère qu’il sera doté d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Dans un article sur le réseau social chinois Weibo, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré que la société avait « terminé la recherche et le développement » sur la technologie d’écran à 120 Hz.

Alors que l’écran standard d’un smartphone a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, cette technologie devrait donc permettre un rafraîchissement plus rapide des images qui sera utile dans les jeux mobiles et peut rendre des actions comme le défilement de votre blog préféré beaucoup plus fluides.

OnePlus a déjà inclus la technologie d’écran à 90 Hz sur la plupart de ses smartphones sortis en 2019, donc le 120 Hz est la prochaine étape logique et nous avons vu des sociétés concurrentes comme Razer le faire sur des smartphones par le passé.

Selon les informations relayées sur la toile, OnePlus précise avoir travaillé avec Samsung pour développer l’écran OLED, et qu’elle a fait un travail sur Android pour améliorer les animations (en particulier les gestes du système d’exploitation de base) afin qu’elles paraissent plus fluides à une fréquence de 120 Hz.

OnePlus a également l’intention d’utiliser une puce de compensation de mouvement MEMC personnalisée pour insérer des images supplémentaires dans les vidéos pour les porter à 120 Hz. Enfin, la société chinoise affirme que son écran peut atteindre une luminosité maximale de 1 000 nits pour le contenu HDR, a un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et prend en charge la couleur 10 bits.

Prêt pour le OnePlus 8 Pro ?

Bien que Lau n’ait pas mentionné les flagships de la société en 2020 dans la publication, OnePlus prévoit d’organiser ce qu’elle qualifie de réunion de communication sur la technologie de l’écran en Chine pour discuter davantage de cette technologie. Il serait étrange pour OnePlus de parler aussi effrontément de cette technologie en public et de ne pas utiliser la technologie à 120 Hz au moins sur le OnePlus 8 Pro.

Nous ne nous attendons pas à voir la famille de smartphones OnePlus 8 avant le mois de mai, et c’est probablement à ce moment que nous verrons toute la nouvelle technologie de l’entreprise officiellement dévoilée.