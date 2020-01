CES 2020 : Samsung prévoit de lancer sa Galaxy Home Mini au début de l’année

La Galaxy Home Mini de Samsung pourrait enfin voir le jour, puisque le PDG de Samsung et chef de sa division d’électronique grand public, Hyun-Suk Kim, a annoncé au CES 2020 que la société allait sortir sa petite enceinte connectée alimentée par Bixby au début de l’année, comme le souligne Bloomberg.

Cela fait plus d’un an et demi que Samsung a présenté pour la première fois son enceinte connectée Galaxy Home alimentée par Bixby, qui avait été annoncée en août 2018. L’enceinte connectée « grandeur nature » a depuis manqué à de nombreuses reprises sa date de sortie, la plus récente étant à la fin du troisième trimestre 2019. Cependant, pendant ce temps, la société a également annoncé discrètement la Galaxy Home Mini par le biais d’un bêta test public en Corée du Sud, et c’est cet appareil qui sera prochainement lancé.

À l’époque, Samsung a déclaré qu’elle continuait à perfectionner et à améliorer la Galaxy Home avant son lancement, un processus qui semble avoir porté ses fruits, étant donné que Samsung est apparemment sur le point de lancer au moins un de ses produits de la gamme Galaxy Home.

Comme toute enceinte connectée, la Galaxy Home Mini utilise l’assistant Bixby de Samsung pour contrôler les autres appareils synchronisés avec la plateforme SmartThings de Samsung et fonctionne comme une enceinte de maison en utilisant la technologie sonore de la marque audio AKG de Samsung. Selon Bloomberg, l’objectif de Samsung avec la Galaxy Home Mini est moins d’imiter les aspects de l’assistant de conversation qui sont devenus une partie essentielle de produits comme Siri et Alexa, et de se concentrer sur la création d’un assistant qui exécute bien les commandes vocales.

Samsung n’a toujours pas annoncé de date de sortie pour la Galaxy Home. Selon le rapport de Bloomberg, l’entreprise n’a pas encore décidé si elle la vendra ou non. Pour l’instant, toute l’attention est concentrée sur la Galaxy Home Mini, plus petite et moins chère.

Pas trop tard ?

Mais même si Samsung atteint sa date de sortie prévue « début 2020 » pour la Galaxy Home Mini (ce qui, étant donné la litanie de retards auxquels la gamme Galaxy Home a dû faire face jusqu’à présent, n’est pas assuré), il n’en reste pas moins que l’industrie de la maison connectée est dans une situation très différente en 2020 qu’elle ne l’était en 2018. Alexa d’Amazon et Google Assistant ont massivement augmenté leur présence dans le secteur, chacun avec de nouvelles générations d’enceintes connectées.

Maintenant, la grande question est de savoir si la Galaxy Home et la Galaxy Home Mini n’arrivent pas trop tard sur le marché.