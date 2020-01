Le OPPO Find X2 a été teasé par la société, son lancement est proche

Le OPPO Find X, lancé en 2018, était sans doute l’un des dispositifs les plus innovants de l’époque. Doté d’un design unique à son époque, et d’une caméra frontale visible par un mécanisme à slider, le Find X s’est imposé comme l’un des smartphones les plus attrayants cette année-là.

Pourtant, en 2019, OPPO a choisi de ne pas lancer un successeur du Find X, et a laissé passer l’année 2019 sans capitaliser sur l’élan qu’elle avait pris l’année précédente. Mais aujourd’hui, OPPO a laissé entendre qu’elle cherchait à ressusciter la gamme en lançant le Find X2 un peu plus tard dans l’année.

Le OPPO Find X2 est susceptible d’être lancé au premier trimestre 2020. Et, le OPPO Find X2 a été teasé par la firme chinoise elle-même qui a fait allusion à son lancement plus tard dans cette année 2020. Le vice-président de OPPO et président du marketing mondial, Brian Shen, est allé sur le réseau social chinois Weibo pour partager un teaser du Find X2. De plus, le fondateur et PDG de la société, Chen Mingyong, a déclaré dans une interview que la société lancera le Find X2 au premier trimestre 2020.

Selon lui, le smartphone doté du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm apportera une extraordinaire expérience 5G. Il a également été confirmé d’apporter avec lui un nouveau capteur phare de Sony. En outre, le futur smartphone offrira une meilleure résolution d’affichage, une meilleure fréquence de rafraîchissement, de meilleures couleurs et une meilleure gamme dynamique par rapport à ses concurrents.

Cependant, aucune information n’a été révélée donnant les détails sur les spécifications du Find X2.

De réelles innovations ?

Néanmoins, une récente fuite a affirmé que le OPPO Find X2 pourrait être livré avec un support pour la charge sans fil de 50 W. Si le OPPO Find X2 est effectivement livré avec une charge de 50 W, cela sera beaucoup plus rapide que la plupart des options de charge filaire du marché. Actuellement, la charge sans fil VOOC de 30W de OPPO est capable de recharger l’appareil de 0 à 100 % en 80 min.

En outre, le Find X2 pourrait se vanter d’une caméra sous l’écran, une technologie que la firme chinoise a présentée lors de son dernier événement dans un prototype. Si tel est le cas, ce serait une réelle innovation pour le secteur !