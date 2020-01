Huami va lancer la smartwatch Amazfit Bip S et des écouteurs sans fil au CES 2020

Le CES 2020 commence la semaine prochaine (qui se tiendra du 7 au 10 janvier), et Huami y dévoilera quelques nouveautés dans sa gamme Amazfit. Il y a quelques semaines, Amazfit a annoncé qu’il allait mettre sur le marché sa propre paire d’écouteurs sans fil. Cependant, ce n’est pas tout car Amazfit a des plans pour améliorer sa gamme actuelle de montres connectées, et l’une de ses smartwatches les plus populaires obtient un second souffle pour 2020. Si vous ne l’avez pas encore deviné, il s’agit de la Amazfit Bip, qui est en cours de modernisation.

Dans l’un de ses récentes publications sur les réseaux sociaux, Amazfit a déclaré qu’elle allait mettre sur le marché une nouvelle version de sa populaire smartwatch Bip. La montre connectée sera lancée sur le marché comme étant la Amazfit Bip S, et la mise à jour la plus importante qu’elle aura sur les futurs modèles est une plus grande autonomie de la batterie.

Amazfit précise que la Bip S aura une “batterie ultra endurante”, mais elle n’a pas partagé de détails à ce sujet. Le teaser montre également une partie de la montre, suggérant que le design restera pratiquement inchangé. Néanmoins, la vidéo montre un aperçu de la smartwatch avec un cadran circulaire.

D’après les dires, cela signifie que la nouvelle smartwatch aura une autonomie d’au moins 40 jours sur une seule charge. Le surnom ” S ” suggère que la Bip S sera en grande partie analogue à la Bip mais avec quelques changements mineurs.

Même le design de la montre semble identique, Amazfit pourrait apporter un meilleur écran que le modèle actuel. Il reste également à voir si Amazfit met à jour le logiciel de la Bip S. La Amazfit Bip S pourrait également se révéler être l’alternative plus onéreuse à la Bip et à la Bip Lite. Il y a de fortes chances que Amazfit réduise le prix de la Bip et de la Bip Lite après le lancement de la Bip S.

De multiples produits pour le CES 2020

Le CES 2020 verra également de nouveaux écouteurs sans fil d’Amazfit. Peu d’informations ont été publiées sur les écouteurs, mais un teaser officiel de la société a présenté le design des écouteurs. Les écouteurs de Amazfit sont de forme ovale, et ont des embouts en silicone. Il y a de fortes chances que le prix des écouteurs soit beaucoup plus bas que celui de la traditionnelle paire d’écouteurs.

La société révèle également qu’elle dévoilera de multiples séries de produits nouveaux et innovants au CES. Il faut attendre l’événement pour en savoir plus sur ces produits.