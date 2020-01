Xiaomi retarde le lancement de son futuriste smartphone Mi MIX Alpha

Espérons que vous ne vous attendiez pas à mettre la main sur le prochain Mi MIX Alpha de Xiaomi de sitôt. Selon Abacus, Xiaomi a retardé son portable futuriste, et la société chinoise n’a même pas encore de date de sortie prévue. Le concept de smartphone a attiré beaucoup d’attention lors de son lancement en septembre 2019, bien qu’à l’époque, on ait parlé de la disponibilité du produit en décembre 2019. Cependant, cela ne s’est manifestement pas matérialisé.

En effet, l’appareil devait initialement être lancé ce mois-ci, mais ce retard le repousse pour une période non divulguée. Xiaomi a précisé qu’elle publierait l’information dès que possible, mais cela pourrait signifier n’importe quand. Bien que l’appareil soit listé dans la boutique en ligne chinoise de Xiaomi depuis quelques semaines maintenant, il ne peut toujours pas être commandé sur ce marché.

Xiaomi a d’abord confirmé le Mi MIX Alpha en septembre. Depuis lors, nous avons vu des informations sur la configuration de la triple caméra de l’appareil — qui comprend un capteur photo de 108 mégapixels — et son ratio écran/châssis de 180,6 %. Xiaomi a même montré l’appareil peu de temps après son annonce, et nous savons que l’appareil devrait être vendu au prix de 20 000 yuans (~ 2 560 euros).

Par le passé, nous avons entendu dire que le Xiaomi Mi MIX Alpha se distingue de la concurrence principalement par le fait que l’appareil est équipé d’un écran de forme circulaire. L’écran entoure pratiquement le smartphone, de sorte que l’affichage s’étend de l’avant, en passant par les côtés gauche et droit, jusqu’à l’arrière. À l’arrière, il n’est interrompu que par une bande verticale dans laquelle Xiaomi loge différentes caméras, dont le capteur principal de 108 mégapixels cité ci-dessus.

Un smartphone très alléchant

Sous le capot se trouve la toute dernière technologie haut de gamme sous la forme du Snapdragon 855+ de Qualcomm, qui est associé à 12 Go de RAM et à 512 Go de stockage interne. L’équipement comprend également une batterie d’une capacité de 4 050 mAh, un modem 5G et un châssis en grande partie en titane.

Nous ne savons pas exactement ce qui a causé ce retard, mais étant donné les efforts techniques de l’appareil, il pourrait y avoir un million de raisons pour lesquelles Xiaomi voudrait reporter le lancement du Mi MIX Alpha. Toutes ces raisons ne sont que des spéculations jusqu’à ce que nous ayons officiellement plus d’informations.