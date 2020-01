CES 2020 : Samsung va montrer une nouvelle façon de taper sur son smartphone

C-Lab (Creative Lab), désormais connu sous le nom de C-Lab Inside, est un incubateur de startup interne mis en place par Samsung en 2012 pour permettre à ses employés d’explorer de nouvelles idées commerciales. Par la suite, la société coréenne a élargi la portée de son incubateur en créant C-Lab Outside, un programme d’accélération des startups visant à offrir un soutien aux startups externes en Corée en leur fournissant des ressources, un accès au savoir-faire technique, et plus encore.

Chaque année, Samsung choisit quelques projets de C-Lab pour les présenter au CES, et elle fait de même cette année, ce qui en fait la cinquième année de participation de C-Lab au CES. La société coréenne a annoncé qu’elle présentera 5 nouveaux projets C-Lab Inside et quatre startups C-Lab Outside au CES 2020.

Parmi ces projets, citons SelfieType, qui pourrait être le projet le plus intéressant à Las Vegas. Le projet utilise un algorithme d’intelligence artificielle [IA] et une caméra frontale pour offrir une expérience de clavier virtuel, permettant essentiellement aux gens de taper en utilisant des mouvements de doigts hors de l’écran.

« SelfieType ne nécessite aucun matériel supplémentaire et il est très adaptable à divers appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables », déclare Samsung sur son site Web.

Cela rappelle les concepts plutôt farfelus des smartphones d’antan, qui montraient des claviers projetés sur des surfaces physiques. Nous avons même vu un concept analogue de Lenovo en 2015, baptisé Smart Cast. Il n’y a pas de projection de clavier de ce genre sur le Samsung SelfieType, ce qui signifie que la précision de la frappe peut être un problème si l’algorithme n’est pas précis. Heureusement, le concept comprend une sorte de curseur ou d’indication à l’écran de ce que vous allez taper.

Samsung a plein de projets sympas dans ses cartons

Le fabricant coréen a plusieurs autres projets de C-Lab à présenter au CES, à commencer par le surligneur intelligent Hyler. Il s’agit littéralement d’un surligneur qui copie le texte mis en évidence dans le monde réel et le numérise. Voyez-le comme une fonctionnalité analogue au copier-coller de Google Lens, mais avec un surligneur au lieu de l’appareil photo de votre smartphone. Parmi les autres projets prévus à Las Vegas, on a le dispositif et l’application Becon pour les soins des cheveux et du cuir chevelu, un dispositif en forme de fenêtre qui diffuse la lumière solaire artificielle, ainsi qu’un capteur ultraviolet et un outil de surveillance.

Outre ces projets novateurs, Samsung pourrait annoncer le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite au CES 2020. En d’autres termes, il semble que la société pourrait avoir quelque chose pour tout le monde la semaine prochaine.