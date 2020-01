Pourquoi Sonos rend inutilisables les vieux appareils avec le « Mode Recyclage » ?

Bien que nous aimerions continuer à tenir autant que possible à l’électronique grand public, il y a des moments où ils ne peuvent tout simplement plus aller de l’avant. Habituellement, cela prend des années d’utilisation régulière, mais certains fabricants donnent souvent aux gens des raisons de passer à un nouveau modèle plus tôt que plus tard. Et quelle meilleure façon de le faire qu’en rendant un appareil complètement inutile comme le fait actuellement Sonos avec son soi-disant « Mode Recyclage ».

Pour être clair, l’entrée dans ce mode est volontaire bien que vous pourriez être pris au dépourvu si vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Mais le pire, c’est la façon dont Sonos essaie de le commercialiser comme un moyen de réduire les déchets électroniques.

Sonos a lancé en octobre dernier un programme « Trade Up » dans le cadre duquel les propriétaires peuvent volontairement « échanger » leur ancienne enceinte Sonos contre une nouvelle, avec une remise de 30 %. Bien entendu, pour s’assurer que personne ne triche pas, le fait de se porter volontaire pour un tel échange déclenche un compte à rebours de 21 jours avant que l’appareil qu’ils ont à la maison n’entre en « Mode Recyclage ».

Une fois que c’est fait, l’appareil devient inutilisable, car il ne peut pas être réactivé de quelque manière que ce soit. « Votre appareil entrera en Mode recyclage après 21 jours. Ses données seront effacées et il sera désactivé de manière permanente afin de pouvoir être efficacement recyclé », peut-on lire sur le site de Sonos.

Pourquoi les clients doivent-ils rendre inutilisable un produit fonctionnel de façon permanente pour pouvoir acheter un nouveau modèle ? C’est là que réside la controverse. La remise de 30 % est directement liée à la disparition d’un appareil. Pour Sonos, ce processus semble être moins une question de « troc » que d’abandonner votre ancien appareil et de laisser la place à un nouveau.

Cela peut sembler logique pour le programme d’échange, mais son plan semble échouer pour le terme « Recyclage ». Les appareils que les utilisateurs seront obligés de jeter ou d’apporter à un atelier de recyclage peuvent encore être en parfait état de fonctionnement. De plus, un utilisateur de Twitter qui prétend avoir travaillé chez un recycleur de déchets électroniques explique que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, et que la réutilisation est toujours bien meilleure que le recyclage.

Sonos states on their website that “sustainability is non-negotiable,” and that they design products to minimize impact, but I work at an e-waste recycler and have demonstrable proof this is false.

Sonos’s “recycle mode” intentionally bricks good devices so they can’t be reused. pic.twitter.com/VJDNhYOxRy

—ralph waldo cybersyn (@atomicthumbs) December 27, 2019