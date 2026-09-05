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DailyObjects fait ses débuts à l’IFA 2026 avec NODE et son écosystème Stack pour iPhone 18

DailyObjects fait ses débuts à l’IFA 2026 avec NODE et son écosystème Stack pour iPhone 18

DailyObjects profite de l’IFA 2026 pour franchir une nouvelle étape dans son développement international. La marque indienne, spécialisée depuis quatorze ans dans les accessoires tech et les objets du quotidien, présente pour la première fois ses produits à Berlin avec une ambition claire : montrer qu’un acteur longtemps concentré sur son marché domestique peut aussi jouer sur le terrain du design global.

Au centre de cette première apparition figurent NODE, un système modulaire de recharge sans fil, et Stack, un nouvel écosystème d’accessoires conçu autour de la gamme iPhone 18. Deux propositions qui résument assez bien la philosophie de la marque : éviter l’accessoire isolé au profit de systèmes capables d’évoluer avec les usages.

NODE veut transformer la recharge en objet modulaire

La principale nouveauté présentée par DailyObjects est NODE, que la marque décrit comme le premier écosystème modulaire de recharge sans fil de ce type. Le système repose sur une base commune accompagnée de quatre modules interchangeables. Selon la configuration choisie, NODE peut servir à recharger un appareil sans fil, maintenir un smartphone, diffuser une lumière d’ambiance ou combiner plusieurs de ces fonctions dans un même espace.

L’intérêt du concept tient précisément à cette modularité. Plutôt que de vendre une station fixe avec une seule organisation possible, DailyObjects cherche à proposer un objet capable de s’adapter à un bureau, une table de chevet ou un espace de travail partagé.

Cette approche répond à une tendance croissante dans les accessoires premium : le produit n’est plus seulement jugé sur sa fonction principale, mais aussi sur sa capacité à s’intégrer proprement dans un environnement et à éviter la multiplication des objets.

Une première démonstration publique à Berlin

L’IFA 2026 marque la première présentation physique de NODE. Jusqu’ici, le système n’avait pas encore été montré au public dans un contexte aussi large. DailyObjects utilise donc Berlin comme vitrine internationale pour démontrer non seulement le design du produit, mais aussi la manière dont les différents modules peuvent être manipulés et reconfigurés.

La marque a d’ailleurs choisi un stand ouvert permettant aux visiteurs de toucher et utiliser les produits plutôt que de les observer derrière une vitre.

Ce choix est cohérent avec le positionnement de DailyObjects. Pour un accessoire modulaire, la qualité perçue, la résistance des mécanismes et la simplicité d’assemblage comptent autant que les caractéristiques affichées sur une fiche technique.

Stack ne veut pas être une simple coque pour iPhone 18

DailyObjects présente également Stack, un nouvel écosystème développé pour la série iPhone 18. Le système combine un mécanisme mécanique baptisé Stack-and-Lock avec un alignement magnétique. L’objectif est de permettre à plusieurs accessoires de venir se fixer sur une même base sans transformer chaque usage en produit distinct.

La gamme comprend notamment des supports, grips, portefeuilles, lanières et plaques de couleur. L’ensemble est donc pensé comme une plateforme extensible plutôt que comme une simple coque de protection. Cette logique rappelle la manière dont les accessoires magnétiques ont progressivement changé l’usage des smartphones ces dernières années. L’intérêt ne vient plus seulement de la fixation elle-même, mais du fait qu’un même appareil peut rapidement passer d’un usage à l’autre.

DailyObjects cherche ici à ajouter une couche mécanique supplémentaire afin de rendre cette modularité plus structurée.

Un écosystème d’accessoires plutôt qu’une collection dispersée

NODE et Stack illustrent une même stratégie : créer des familles de produits cohérentes plutôt que multiplier les références indépendantes. C’est un choix important pour une marque qui cherche à gagner en visibilité internationale. Les accessoires mobiles sont un marché particulièrement encombré, où il devient difficile de se différencier uniquement avec un nouveau câble, une batterie ou une coque.

Construire un écosystème permet au contraire de créer davantage de continuité entre les produits.

Un utilisateur peut commencer avec une base, puis ajouter un module ou un accessoire selon ses besoins. Cette logique augmente également les chances de fidélisation, puisque chaque nouvel élément prend davantage de sens à l’intérieur d’un système existant.

Le défi sera évidemment de maintenir cette compatibilité sur plusieurs générations de produits.

Recharge, batteries externes et accessoires du quotidien

DailyObjects ne se limite pas à ses deux principales nouveautés. La marque expose aussi plusieurs produits déjà présents dans son catalogue, notamment le Loop power bank, la station de recharge Loft Charging Station et le Park Tech Kit. Elle présente également des accessoires liés aux bracelets de montre, à la recharge et au transport, tout en adaptant plusieurs de ses solutions aux marchés européen et américain.

Cette adaptation est une étape indispensable pour toute marque qui cherche à sortir de son marché d’origine. Les standards de prises, les habitudes de recharge et les attentes en matière de compatibilité varient fortement selon les régions.

DailyObjects semble donc vouloir préparer son expansion internationale en travaillant non seulement le design, mais aussi les contraintes pratiques de chaque marché.

De nouveaux concepts autour du bureau et du transport

L’IFA sert également de laboratoire pour plusieurs concepts encore inédits. DailyObjects montre de nouvelles idées autour de trois univers : transport, bureau et recharge. Ces produits sont présentés publiquement pour la première fois à Berlin. La marque ne détaille pas encore précisément l’ensemble des références, ce qui laisse penser qu’une partie du catalogue est toujours en phase d’exploration.

Ce type de présentation est souvent utile pour mesurer l’intérêt des distributeurs et des utilisateurs avant une éventuelle commercialisation.

Pour DailyObjects, l’IFA devient donc autant un salon produit qu’un test grandeur nature de sa capacité à séduire un public international.

Une présence déjà solide en Inde

Cette ouverture mondiale repose sur une base déjà bien installée sur le marché indien. DailyObjects dispose aujourd’hui de 13 boutiques exclusives et revendique une présence dans plus de 300 Apple Authorised Retail Stores en Inde. Ce réseau montre que la marque a déjà dépassé le stade du pure player en ligne et possède une véritable expérience du retail physique.

À Berlin, elle cherche désormais à reproduire cette logique à une autre échelle en rencontrant des partenaires internationaux pour la distribution et la vente.

Cette étape sera cruciale. Pour une marque d’accessoires, la visibilité en magasin reste particulièrement importante, car une grande partie de la valeur perçue dépend du design, des matériaux et de la manipulation directe du produit.

Les récompenses design deviennent un outil de crédibilité

DailyObjects met également en avant plusieurs distinctions obtenues récemment, dont un Red Dot Design Award 2026, un iF Design Award 2026 et un European Product Design Award 2025.

Ces récompenses ne garantissent évidemment pas le succès commercial, mais elles peuvent jouer un rôle important dans la construction d’une marque à l’international. Pour un acteur encore relativement peu connu en Europe, elles servent de signal de crédibilité et facilitent le positionnement premium. Elles renforcent aussi le discours de DailyObjects, qui cherche clairement à être perçue comme une marque de design avant d’être simplement un fabricant d’accessoires.

DailyObjects cherche surtout à changer d’échelle

Cette première participation à l’IFA dépasse finalement le lancement de quelques accessoires. DailyObjects veut montrer qu’une marque née et développée en Inde peut concevoir des produits pensés dès le départ pour un public international.

NODE et Stack sont intéressants précisément parce qu’ils ne reposent pas sur une course à la puissance ou aux spécifications. Ils cherchent plutôt à améliorer la relation entre plusieurs objets du quotidien, en misant sur la modularité, l’esthétique et la simplicité d’usage.

C’est un positionnement qui peut fonctionner, à condition que la qualité d’exécution suive.

Pour DailyObjects, le véritable test commence donc après Berlin. L’IFA lui offre une vitrine mondiale ; il lui reste maintenant à transformer cette visibilité en distribution réelle, en reconnaissance de marque et surtout en produits capables de conserver leur intérêt au-delà du salon.