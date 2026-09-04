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Acer Predator Atlas 7 : une console Windows de 7 pouces avec batterie de 80 Wh et Thunderbolt 4

Acer Predator Atlas 7 : une console Windows de 7 pouces avec batterie de 80 Wh et Thunderbolt 4

Acer continue d’élargir sa gamme de consoles portables Windows avec la Predator Atlas 7, une nouvelle version plus compacte du modèle 8 pouces présenté quelques mois plus tôt. Dévoilée à l’IFA 2026, elle combine un écran 7 pouces 120 Hz, une batterie pouvant atteindre 80 Wh et une plateforme Intel récente, tout en conservant une connectique inhabituellement riche pour ce format.

À ses côtés, Acer a également montré Project DualPlay Mini, un concept beaucoup plus expérimental qui cherche à fusionner console portable et mini-PC grâce à un écran pivotant et un clavier intégré.

Une batterie de 80 Wh dans un format 7 pouces

Le choix le plus spectaculaire de la Predator Atlas 7 concerne sa batterie. Acer parvient à intégrer jusqu’à 80 Wh dans un châssis de seulement 7 pouces, une capacité particulièrement élevée pour une console portable de cette taille. Ce choix devrait logiquement améliorer l’endurance, mais il impose aussi un compromis évident sur le poids : cette version atteint environ 750 grammes.

Une seconde configuration avec batterie de 60 Wh doit également être proposée. Elle passe sous la barre des 700 grammes et devrait mieux convenir aux utilisateurs qui privilégient la mobilité à l’autonomie maximale.

Cette double approche est assez pertinente. Sur les consoles Windows, la puissance des puces et la consommation de l’écran peuvent rapidement vider une petite batterie, mais ajouter de la capacité finit aussi par réduire le confort en main. Acer laisse donc le choix entre endurance et légèreté plutôt que d’imposer un seul compromis.

Intel et Arc G3 Extreme au cœur de la machine

La Predator Atlas 7 repose sur les nouvelles plateformes mobiles d’Intel. La configuration la plus ambitieuse pourra intégrer un Intel Arc G3 Extreme avec un circuit graphique Intel Arc B390. Acer n’a pas encore communiqué ici de benchmarks complets, mais le positionnement vise clairement les jeux PC modernes dans un format portable.

La machine pourra accueillir jusqu’à 24 Go de RAM et propose un emplacement SSD standard M. 2 2280 capable d’héberger jusqu’à 1 To de stockage. Ce dernier point est particulièrement intéressant. Beaucoup de consoles portables utilisent des SSD plus compacts, parfois plus chers ou moins faciles à remplacer. Le recours au format 2280 devrait rendre l’évolution du stockage plus simple, à condition que l’accès interne reste raisonnablement accessible.

Acer utilise un système de refroidissement à deux ventilateurs, associant un ventilateur métallique particulièrement fin à un modèle plastique plus conventionnel. Le défi sera de maintenir de bonnes températures sans transformer cette petite machine en appareil bruyant lors des longues sessions de jeu.

Un écran 1080p 120 Hz avec VRR

La console adopte un écran tactile IPS de 7 pouces en 1 920 x 1 080 pixels, avec une fréquence maximale de 120 Hz. La luminosité annoncée atteint 500 nits et Acer prend en charge le VRR, un élément important sur une machine portable où le nombre d’images par seconde varie souvent fortement selon les jeux.

Le choix du 1080p est cohérent avec ce format. Une définition plus élevée aurait surtout augmenté la charge graphique et la consommation sans apporter un gain visuel spectaculaire sur une diagonale de 7 pouces.

Le 120 Hz laisse en revanche davantage de marge pour les jeux compétitifs ou moins exigeants, tout en permettant au VRR de lisser l’expérience lorsque les performances descendent sous cette valeur.

Acer semble donc privilégier un équilibre assez pragmatique entre finesse d’affichage, autonomie et puissance graphique.

Des commandes pensées pour éviter le stick drift

La partie contrôle reçoit également une attention particulière. La Predator Atlas 7 dispose de gâchettes analogiques à effet Hall, tandis qu’Acer prévoit une option avec sticks utilisant la technologie TMR, pour tunneling magnetoresistance. Comme les capteurs Hall, le TMR vise à réduire les problèmes d’usure mécanique responsables du fameux stick drift. La technologie peut aussi offrir une bonne précision tout en consommant relativement peu d’énergie.

Cette évolution est devenue presque indispensable sur les machines haut de gamme. Les consoles portables Windows sont vendues comme de véritables PC gaming compacts, et les utilisateurs tolèrent de moins en moins qu’un composant aussi central que le joystick devienne imprécis après quelques années.

Acer cherche donc à rassurer autant sur la durabilité que sur les performances.

Deux Thunderbolt 4 et du Wi-Fi 7

La connectique fait partie des points forts de l’Atlas 7. La console intègre deux ports Thunderbolt 4, un lecteur microSD compatible UHS-II, du Wi-Fi 7 ainsi qu’un lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation. Les deux ports Thunderbolt renforcent surtout la polyvalence de l’appareil. Ils facilitent la recharge, la connexion d’écrans externes, de docks, de stockage rapide ou de périphériques plus complets.

Dans cette configuration, la Atlas 7 peut se rapprocher d’un petit PC de bureau lorsqu’elle est connectée à un écran et à un clavier.

C’est l’un des avantages structurels des consoles Windows : elles ne sont pas limitées au jeu portable. Acer semble vouloir exploiter davantage cette polyvalence au lieu de traiter la machine comme une simple console fermée.

La Atlas 7 arrivera avant la fin de l’année

Acer prévoit de commercialiser la Predator Atlas 7 en novembre 2026 en Europe. Le constructeur n’a pas encore communiqué son prix. La plus grande Atlas 8 reste de son côté programmée pour septembre, ce qui donnera rapidement à Acer deux formats différents sur le marché.

Le tarif sera évidemment déterminant. Entre Steam Deck, ROG Ally, Legion Go et les nombreuses nouvelles machines Windows apparues ces dernières années, le segment est devenu extrêmement concurrentiel.

Avec son écran 120 Hz, ses deux ports Thunderbolt 4 et surtout sa batterie optionnelle de 80 Wh, l’Atlas 7 dispose néanmoins de quelques arguments distinctifs. Acer semble surtout comprendre que la prochaine étape des consoles PC ne consiste plus uniquement à mettre la puce la plus puissante dans le plus petit châssis. La vraie bataille se joue désormais sur l’autonomie, la modularité et la capacité à transformer ces machines en véritables ordinateurs lorsque le jeu s’arrête.