Apple n’a encore rien confirmé, mais l’industrie des accessoires semble déjà avoir choisi sa prochaine couleur. Alors que les rumeurs évoquent depuis plusieurs semaines un Dark Cherry pour les futurs iPhone 18 Pro, Baseus décline désormais plusieurs produits de sa gamme PicoGo dans une teinte rouge sombre très proche.

Chargeur 100 W à écran tactile, batteries magnétiques, câble tressé et écouteurs ouverts : la marque chinoise ne se contente pas d’un simple exercice de style. Elle profite aussi de cette nouvelle finition pour mettre en avant plusieurs accessoires pensés pour accompagner les smartphones haut de gamme de 2026.

Dark Cherry, avant même la confirmation d’Apple

La nouvelle teinte Dark Cherry est clairement pensée pour surfer sur les rumeurs entourant les prochains iPhone 18 Pro. Apple devrait présenter ses nouveaux modèles dans quelques jours, mais aucun coloris n’a encore été confirmé officiellement.

Les fuites évoquent néanmoins depuis quelque temps un rouge profond, plus sombre et plus discret que les anciennes finitions Product (RED). Baseus semble suffisamment confiant dans cette hypothèse pour lancer dès maintenant plusieurs accessoires assortis.

Le pari est intéressant, car les fabricants d’accessoires cherchent souvent à anticiper les tendances esthétiques des grands constructeurs. Une couleur réussie peut rapidement devenir un argument d’achat lorsqu’elle permet d’unifier smartphone, chargeur, batterie externe et écouteurs dans une même palette.

Il faudra évidemment attendre la présentation officielle d’Apple pour savoir si le Dark Cherry correspond réellement au nouveau coloris des iPhone 18 Pro.

PicoGo Pro AH22 : un chargeur 100 W très compact

La principale nouveauté de cette vague est le Baseus PicoGo Pro AH22, disponible à partir du 4 septembre. Le chargeur possède trois ports USB-C et peut délivrer jusqu’à 100 W sur chacun d’eux lorsqu’ils sont utilisés individuellement. Lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément, la puissance totale annoncée descend à 95 W et se répartit automatiquement selon les besoins de chaque appareil.

Baseus s’appuie sur une architecture interne baptisée HyperDensity, qui permet de réduire fortement le volume du chargeur. Ses dimensions atteignent environ 54 x 52 x 32 mm, avec une prise rabattable destinée à faciliter le transport.

Le fabricant affirme que le bloc est jusqu’à deux fois plus compact qu’un chargeur 100 W traditionnel. Il accepte par ailleurs les réseaux électriques de 100 à 240 V, ce qui le rend adapté aux déplacements internationaux avec l’adaptateur de prise approprié.

Trois modes pour contrôler la recharge

L’AH22 se distingue surtout par ses trois profils de charge. Le mode Smart constitue le réglage par défaut et répartit automatiquement la puissance entre les appareils branchés. Il cherche à fournir le niveau approprié en fonction du produit détecté.

Le mode Gentle réduit volontairement la puissance des trois ports afin de limiter davantage la chaleur et le stress imposé aux batteries. Il vise notamment les recharges longues ou nocturnes, où la vitesse maximale n’est pas forcément prioritaire.

À l’inverse, le mode Turbo privilégie la puissance maximale disponible sur le premier port USB-C.

Cette possibilité de choisir le comportement du chargeur est plus intéressante qu’une simple augmentation du nombre de watts. Elle reflète une évolution récente du marché, où les accessoires de recharge essaient de mieux gérer la température et la longévité des batteries plutôt que de rechercher systématiquement la puissance maximale.

Un écran tactile directement sur le chargeur

Baseus intègre également un grand écran tactile au dos de l’AH22. Il permet de consulter l’état de la recharge, la puissance délivrée et différentes informations liées au fonctionnement du bloc. L’interface utilise aussi plusieurs icônes et animations afin de rendre l’utilisation plus visuelle.

La marque ajoute une fonction Smart Power-Off Protection, activée par défaut avec le mode Smart. Le chargeur surveille l’état de la batterie connectée et peut réduire progressivement la puissance lorsque celle-ci approche de sa charge maximale.

L’AH22 prend en charge une large sélection de protocoles, dont PD 3.2, QC 3.0, AFC, SCP 66 W, PPS et plusieurs autres standards de recharge rapide. Ce niveau de compatibilité est essentiel sur un produit à trois ports qui cherche justement à remplacer plusieurs blocs dans un sac de voyage.

PicoGo AM52 : 10 000 mAh et recharge magnétique

Baseus décline également en Dark Cherry la PicoGo AM52, une batterie externe compacte de 10 000 mAh. Elle utilise un anneau magnétique permettant de la fixer au dos d’un smartphone compatible avec les accessoires de type MagSafe. Le modèle peut donc recharger sans fil tout en restant attaché à l’appareil.

Deux variantes sont proposées. L’une possède un câble USB-C tressé intégré qui sert également de dragonne, tandis que l’autre conserve une conception plus simple avec un port USB-C.

Le format vise les utilisateurs qui souhaitent davantage de capacité qu’une petite batterie magnétique de secours, sans basculer vers un modèle beaucoup plus encombrant. Dans cette nouvelle finition, Baseus mise évidemment autant sur la cohérence visuelle que sur les caractéristiques techniques.

PicoGo Air : la version plus fine en 5 000 mAh

Pour ceux qui privilégient la finesse, la marque propose aussi la PicoGo Air en Dark Cherry. Cette batterie magnétique affiche une capacité de 5 000 mAh et se veut beaucoup plus discrète au dos du smartphone. Elle conserve un port USB-C pour la recharge filaire ou pour recharger la batterie elle-même. Son intérêt est moins de fournir une recharge complète que d’offrir une réserve d’énergie supplémentaire sans transformer le téléphone en appareil beaucoup plus épais.

C’est un compromis particulièrement cohérent avec les smartphones fins ou les utilisateurs qui veulent simplement prolonger la journée sans transporter une batterie 10 000 mAh.

Baseus cherche ainsi à couvrir deux usages avec les AM52 et Air : l’endurance maximale d’un côté, la discrétion de l’autre.

Un câble FrostCore pour compléter l’ensemble

La marque décline également son câble FrostCore dans une finition Cherry Red. Le câble tressé prend en charge jusqu’à 100 W de puissance, ce qui lui permet d’accompagner directement le PicoGo Pro AH22 pour la recharge de smartphones, tablettes ou ordinateurs portables compatibles. Ce type de produit est évidemment beaucoup moins spectaculaire qu’un chargeur à écran tactile, mais il joue un rôle important dans la cohérence de la gamme.

Baseus ne propose donc pas seulement un accessoire isolé dans une nouvelle couleur : la marque construit progressivement un véritable ensemble visuel autour du Dark Cherry.

Les Inspire XC1 passent eux aussi au rouge sombre

Même les écouteurs sont concernés. Les nouveaux Baseus Inspire XC1 sont proposés dans cette même finition Dark Cherry. Il s’agit d’écouteurs ouverts à fixation type clip, conçus pour rester à l’extérieur du conduit auditif. Leur architecture associe un woofer dynamique de 10,6 mm à un tweeter à armature Knowles de 10 mm. Baseus met également en avant un réglage acoustique « Sound by Bose ».

Le design ouvert vise les utilisateurs qui souhaitent conserver une bonne perception de leur environnement, notamment pendant les déplacements ou les activités sportives. Des coussinets en silicone sont placés aux principaux points de contact afin de réduire la pression et d’améliorer le confort pendant les longues sessions.

Baseus transforme une rumeur Apple en stratégie produit

Le plus intéressant dans cette annonce est finalement son timing. Baseus lance toute une gamme Dark Cherry alors qu’Apple n’a toujours pas confirmé que l’iPhone 18 Pro adoptera réellement cette couleur. La marque prend donc un risque mesuré en se positionnant avant l’événement.

Si les rumeurs se confirment, elle disposera immédiatement d’un catalogue assorti au nouveau flagship d’Apple, alors que de nombreux concurrents devront encore adapter leurs références. Si le coloris final diffère, la teinte restera malgré tout suffisamment sobre pour exister indépendamment de l’iPhone.

Cette stratégie montre à quel point l’écosystème des accessoires évolue désormais au rythme des smartphones premium. Un nouveau coloris ne concerne plus seulement le téléphone : il devient une opportunité commerciale pour tout ce qui l’entoure.

Baseus l’a bien compris. Avec Dark Cherry, la marque ne cherche pas uniquement à vendre un chargeur ou une batterie supplémentaire. Elle veut occuper l’espace esthétique autour du prochain iPhone avant même qu’Apple ait officiellement donné le ton.